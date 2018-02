‘African look’ Umaña (Nuestro gran James)

James Rodríguez es uno de los grandes elegidos que dejará un inigualable legado a través de su autenticidad, calidad, talento y condición futbolística que lo convierte en uno de los mejores exponentes en la historia del fútbol de hoy.



Cuando se lo propone es como aquellos ‘10’ organizadores, socio de todos, que hace mejores jugadores a sus compañeros. Y es cuando se hace protagonista en esa relación, pelota, juego e ideas, respaldadas por el pensamiento: James sabe bien que el fútbol se juega más con la cabeza que con los pies.

También tiene oportunidades, según las necesidades del juego, de convertirse en media punta, enganche o como se quiera llamar. Y llegando desde atrás, entonces, así puede imponer su media distancia, su habilidad, su inteligencia, su desequilibrio individual y darle poderío ofensivo a su equipo.



James es un jugador de gran capacidad y, además, líder: por personalidad, actitud y carácter se hace protagonista directo en la generación de dinámica de juego, da imaginación, creatividad y aporta confianza, motivación a sus compañeros.



Un equipo con ambición de escribir una página grande en el fútbol, debe contar con futbolistas de la clase, el talento, capacidad futbolística de James, que es un jugador moderno con gran interpretación de lo que sucede en el juego. Es ordenado, atrevido en el actuar. Organizador. Maneja espacios y movimientos con inteligencia y precisión. Y juega también como extremo, en las bandas, y lo hace con inteligencia en la interacción colectiva tan necesaria en el desarrollo del juego de posición.



Cuando se juega al fútbol piensa el cuerpo, creando movimientos originales en busca no solo de satisfacción, sino para superar el gran desafío que significa vivir esta grandiosa aventura de ser futbolista.



Esta reflexión se me ocurre –o no sé si de tanto leer y oír conceptos le he robado la idea a alguien–, pensando en Lionel Messi, que cuando empezó en el Barcelona era casi un puntero derecho, pero a quien Pep Guardiola lo puso encontró la de enganche, de media punta, pues tenía dos creadores, pasadores y sostenedores magníficos: Xavi e Iniesta.



Pero en la selección argentina, ya fuese con Maradona, Batista Martino, Sabella o Bauza como técnicos, Messi es reclamado como armador, pasador y asistido. Sampa olí, el nuevo seleccionador, tiene el reto de hacerlo brillar como encandila en el Barcelona.



Y esto, pues, me vino a la cabeza, a propósito de esta columna sobre James, nuestro gran James armador, organizador, goleador y líder.



‘African look’ Umaña...



Diego Edison Umaña

Para EL TIEMPO

En Twitter: @diegoumadi​