‘Es imposible, dificilísimo, complicado, pero es fútbol’: Simeone

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes, tras la derrota 3-0 contra Real Madrid en la Liga de Campeones, que levantar la eliminatoria "es imposible, dificilísimo, complicado... pero el fútbol es maravilloso" y recalcó que sigue "creyendo" que hay "opciones".

"El fútbol es maravilloso porque a veces pasan cosas inesperadas y sigo creyendo porque tenemos opciones", explicó el técnico en la rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu.



Simeone señaló que su equipo tiene que olvidar ya el duelo de este martes, preparar el del sábado frente a Eibar e intentar la remontada el próximo miércoles en la vuelta en el Vicente Calderón.



"A recuperarse, el sábado hay un partido, ahora olvidar este encuentro... y el fútbol es maravilloso. Es imposible, dificilísimo, complicado, pero es fútbol. Y el fútbol es maravilloso y tiene cosas inesperadas y hasta la última gota de posibilidad que tengamos nos la jugaremos, sin ninguna duda", enfatizó el entrenador.



Simeone, "sinceramente", no tiene ni enfado ni decepción tras el 3-0 en el Santiago Bernabéu: "Tengo una sensación de tranquilidad, pero más que nunca, seguro. A preparar el partido del sábado y a intentar algo imposible, que como nos llamamos Atlético de Madrid posiblemente podemos ser capaces".



El técnico repasó que "el fútbol es lo que sucede en el campo y hoy el rival fue mejor, sobre todo en lo concreto que fue". "Y, ante eso, felicitarlo. Cuando suceden este tipo de situaciones, hay que felicitar al rival, irse a dormir, descansar, primero pensar en el sábado y luego obviamente jugar todas las opciones que tengamos, aunque sean mínimas", prosiguió.



"El primer tiempo fue bastante impreciso de los dos, donde siempre había sensación de peligro, pero las imprecisiones hacían no poder avanzar en las jugadas que podíamos encontrar, ellos encontraron el gol y luego nosotros tuvimos una bastante importante con Gameiro, que resolvió bien Navas", repasó.



"En el segundo tiempo tuvimos la pelota, no fuimos profundos, no tuvimos ocasiones y ellos con espacios son fuertes e importantes. Nos hicieron mucho daño sobre todo por lo concretos que fueron en las situaciones que tuvieron", explicó.



EFE