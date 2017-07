‘Con el VAR la ‘Mano de Dios’ no habría valido’: Maradona

El astro argentino Diego Maradona admitió este martes en una entrevista a Fifa.com que el famoso gol de la "Mano de Dios" a Inglaterra en el Mundial de México-1986 no hubiese sido validado actualmente con el uso del videoarbitraje (VAR).

"Con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado", declaró Maradona sobre la recordada jugada en la que remató con la mano saltando ante Peter Shilton, una jugada que sirvió para que Argentina abriera el marcador frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial (2-1).

en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ítuvimos suerte!

Pero Maradona fue más allá en la entrevista y añadió: "Y te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ítuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia".



Pese a haber sido beneficiado en esas acciones, Maradona es un ferviente defensor del uso del VAR. "Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el fútbol?".



Maradona recordó que Inglaterra ganó con un gol ante Alemania Federal que no traspasó la línea y que la Mannschaft eliminó a los ingleses en 2010 después de que le árbitro no concedió un gol tras un disparo de Frank Lampard que entró en el arco germano. "Son muchas las jugadas que pudieron cambiar la historia de los Mundiales con el uso de la tecnología. Es hora de cambiar eso", concluyó Maradona.



AFP