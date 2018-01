Diego Costa vuelve a casa: Atlético recibe al Getafe por la Liga

05 de enero 2018 , 09:41 a.m.

La reanudación de la Liga devuelve a Diego Costa a su casa, ante su afición tres años y medio después, listo del golpe en la rodilla derecha y directo al ataque titular junto a Antoine Griezmann para liderar la ofensiva del Atlético de Madrid contra el Getafe en el Wanda Metropolitano, donde la victoria es fundamental.



No hay otro resultado válido para las ambiciones del conjunto rojiblanco en su persecución del Barcelona, alejado a nueve puntos por su derrota de la última jornada frente al Espanyol; la primera de toda esta Liga, que terminó con 20 partidos seguidos invicto en el campeonato y que minimizó, de nuevo, cualquier margen de error.

Ya no lo tiene el Atlético para pelear por la Liga mientras acumula ilusión y alicientes entre su afición para esta segunda parte del curso, que comenzó con el incontestable 0-4 del pasado miércoles en la Copa del Rey contra el Lleida y que continúa ahora con el Getafe, con un nombre por encima de todos: Diego Costa. Un regreso anhelado y esperado desde hace tiempo; por él, por la afición, por el Atlético y por Diego Simeone. Sólo necesitó cinco minutos en su reaparición contra el conjunto catalán para añadir un gol más a su trayectoria rojiblanca, para reafirmar las expectativas que ha provocado su fichaje y para multiplicar al equipo rojiblanco.



También para sufrir su primer susto en su regreso al Atlético, un golpe en la rodilla del que ya está repuesto -este viernes se entrenó con normalidad con el grupo y entró en la convocatoria-, disponible para su reencuentro en partido oficial con su afición y para la alineación titular como compañero arriba de Griezmann.

Es un once ofensivo también por las bandas, para Ángel Correa, la derecha, y Yannick Carrasco, la izquierda, según las pruebas este viernes del técnico, que completará su medio del campo con la recuperación de Koke Resurrección y la titularidad indiscutible de Gabi Fernández. Ahí no tiene a Saúl Ñíguez, baja por sanción.



Atrás tampoco está disponible Filipe Luis, por una lesión muscular y suplido en el lateral izquierdo por Lucas Hernández, en una defensa con Sime Vrsaljko de nuevo por la derecha y con Stefan Savic y Diego Godin por el centro.



La portería será para Jan Oblak. Víctor Machín, 'Vitolo', tras debutar como rojiblanco el pasado miércoles, aguardará el estreno ante su nueva afición desde el banquillo. Miguel Ángel Moyá, Juanfran Torres, José María Giménez, Thomas Partey, Augusto Fernández, Kevin Gameiro y Fernando Torres completan la citación, de la que aún habrá un último descarte.

Enfrente, el Getafe llega a la cita ante el Atlético en un buen estado de forma y con la vista puesta en la zona noble de la clasificación. Después de ganar a Las Palmas (2-0) antes del parón navideño, el equipo de José Bordalás se colocó en la octava posición a cuatro puntos de Europa y a ocho de distancia del descenso. En el club azulón no quieren confiarse y, de momento, sólo piensan en la salvación.



El año del descenso terminaron la primera vuelta con números similares a los actuales y el Getafe acabó en Segunda División. Por eso, para los hombres de Bordalás es primordial atar cuanto antes la salvación para después pensar en otras empresas de mayor importancia. Aún así, son conscientes de que tienen un premio gordo al alcance de la mano y quieren conseguir puntuar en su primera visita al estadio Wanda Metropolitano. Si el Getafe rinde al mismo nivel que ante los grandes ante los que se ha enfrentado, el Atlético tendrá problemas.

Barcelona, Sevilla y Real Madrid sufrieron muchísimo para doblegar al Getafe, mientras que otros como el Villarreal o el Valencia perdieron. Pero, si se cumple la historia, el Atlético no tendrá problemas: desde que llegó Simeone al club, el Getafe no ha conseguido marcar ni un gol al conjunto colchonero. El balance, es desolador: 23-0 a favor del equipo dirigido por el argentino.



Para cambiar esa tendencia, Bordalás intentará salir al campo con un sistema defensivo ordenado y aún duda si suprimir el sistema con dos puntas para volver al 4-2-3-1 o mantener el 4-4-2 con Ángel Rodríguez y Jorge Molina en la delantera.



El técnico alicantino sólo tendrá la baja de Markel Bergara, que sigue recuperándose de una rotura del menisco externo de su rodilla derecha, y tendrá a toda la plantilla disponible. Recuperará al uruguayo Mauro Arambarri, ausente por sanción ante Las Palmas, y en el once podría ser novedad la presencia del japonés Gaku Shibasaki.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Correa, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann y Diego Costa.



Getafe: Guaita; Damián, Cala, Djené, Antunes; Arambarri, Fajr; Portillo, Shibasaki, Amath; y Jorge Molina. Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).



Estadio: Wanda Metropolitano.



La frase: Simeone: "Diego Costa transmite su pasión por cada balón en cada jugada". José Bordalás: "Diego Costa aporta a cualquier equipo, no sólo al Atlético". El entorno: La expectación por la vuelta a casa de Diego Costa marca el partido en el estadio Wanda Metropolitano.



EFE