'Colombia tiene muy buenas individualidades': Didier Deschamps

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, destacó los méritos de la selección de Colombia, con la que se mide el viernes en un amistoso, y aplaudió el trabajo de su homólogo, José Pékerman. "Ha hecho un muy buen trabajo. Se clasificaron como cuartos del grupo sudamericano, que nunca es fácil porque el nivel allí es elevado", destacó Deschamps en su conferencia de prensa de este jueves en el Stade de France.

"Colombia se apoya en una espina dorsal con jugadores experimentados. (David) Ospina, (Carlos) Sánchez, James Rodríguez, (Radamel) Falcao... También (Juan Guillermo) Cuadrado, que está lesionado. Son jugadores que tienen la costumbre de competir", analizó.



Deschamps destacó la importancia de jugar contra un equipo sudamericano a menos de tres meses del Mundial, donde Francia tendrá en su grupo de la primera fase a un rival de la Conmebol, Perú. "Los equipos sudamericanos tienen mucha agresividad en el aspecto defensivo y muy buenos delanteros. Para nosotros está bien jugar contra ellos porque tendremos un equipo sudamericano en nuestro grupo", estimó.



"Colombia tiene muy buenas individualidades. Hay muchos jugadores suyos que están en Francia o que han jugado en Francia. Es un gran equipo suramericano, que tiene la costumbre de estar en las grandes competiciones", destacó.



Deschamps insistió en varias fases de su intervención que este amistoso ante Colombia y el previsto el martes en Rusia no son un examen para nadie y que si los jugadores están en la lista actual es porque hay confianza en sus cualidades. "Lo colectivo pasa por encima de todo. No es un examen para unos u otros. Si están aquí es porque tengo confianza en ellos. No hay casos particulares. Es la selección lo que es lo más importante", destacó.

"Ya después me tomaré el tiempo de analizar todo bien y reflexionar. Cada partido y cada llamada internacional es importante. Ya jueguen cinco minutos, un cuarto de hora, una mitad, un partido o dos partidos, lo importante es que estén lo mejor posible", subrayó.



Deschamps también envió un mensaje de respaldo a Paul Pogba, una de las estrellas nacionales, que está viviendo un momento complicado en el Mánchester United. "Que esté aquí da la oportunidad de hablar con él. Sirve para animarle, para reconfortarle y transmitirle la confianza que tengo en él", aseveró.

​

AFP