El sentido homenaje en el fútbol venezolano por muertos en protestas

Los jugadores del Deportivo Lara y el Anzoátegui guardaron este domingo un espontáneo minuto de silencio, antes del partido entre ambos equipos por la liga local en memoria de los fallecidos por las protestas antigubernamentales en el país.

Ricardo Andreutti, uno de los futbolistas del Deportivo Lara con mayor liderazgo, dijo este lunes que el minuto de silencio es "justo" por la difícil situación que vive Venezuela.

"Llega entonces un momento en que uno debe posicionarse ante algo que no carece de peligro, que no es política ni popular, sino que debe hacerlo porque su conciencia le dice que es justo", escribió Andreutti en su cuenta de la red social Twitter, citando palabras del fallecido luchador social estadounidense Martin Luther King.



El jugador explicó en Twitter que la acción no fue "protocolaria" sino espontánea. El minuto de silencio de los 22 jugadores comenzó tan pronto la pelota fue puesta en marcha tras el pitido inicial.



Las imágenes de la televisión mostraron la reacción de sorpresa que mostró el árbitro central del compromiso, que en principio no entendió por qué los jugadores no disputaban el balón.

Transcurrido el minuto, Andreutti hizo señas a otro jugador, el partido se reanudó y al final el Deportivo Lara perdió por 0-2 como local en el estadio Metropolitano.



Según medios locales, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no había autorizado la acción y hasta este lunes, ni la entidad ni tampoco la Asociación de Clubes Profesionales del Fútbol Venezolano han emitido declaraciones al respecto.



EFE