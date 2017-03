Cali no pudo con Pasto en Palmaseca: empataron 0-0

Deportivo Cali y Pasto se enfrentaron este domingo en el estadio de Palmaseca, en duelo de la fecha 7 de la Liga I-2017. El partido entre caleños y pastusos terminó sin goles.



El juego empezó movido para el local con una acción de Jeison Angulo por la izquierda. El lateral le dio la pelota a Andrés Felipe Roa, quien se internó en el área y sacó un remate, pero su tiro salió sin fuerza y Andrés Mosquera, golero de la visita, se quedó fácil con la esférica.

Pero Pasto también respondió. Jugada por zona izquierda de Santiago Tréllez, quien le ganó en velocidad a los defensores del Cali. El delantero sacó un centro, al área, para Wilberto Cosme, quien sacó un remate: ahí Jeison Angulo se tiró al piso y la pelota la agarró con la mano. Los jugadores y cuerpo técnico de Pasto protestaron la acción como penalti, pero el juez se hizo el de la ‘vista gorda’.



El juego fue de ida y vuelta en la primera parte. Los ‘azucareros’ también generaron una jugada en ofensiva con el capitán Andrés Pérez. El bogotano se animó de media distancia y Mosquera se quedó con la esférica.



Otra jugada polémica también se vio en el encuentro. Pase de Jown Cardona para Angulo, quien envió un centro, pero la pelota le dio en la mano a Félix García. La acción también fue protestada como penalti por el local, pero el árbitro decidió seguir la jugada.



En el segundo tiempo, Cali salió con el ímpetu de lograr los puntos y nada más al minuto Daniel Giraldo probó de media distancia. Máyer Candelo, en otra jugada, también se animó con un zapatazo, que fue desviado por un jugador del Pasto al tiro de esquina.



Por el lado de los conducidos por Flabio Torres, Yesus Cabrera también complicó al golero Pablo Mina. El ‘7’ disparó, Mina dio rebote y luego Angulo terminó evacuando la pelota casi en la raya.



En tramos del complemento, Pasto pareció el local. Yonni Hinestroza sacó un zapatazo, pero no pudo vulnerar a Mina, quien envió la esférica al tiro de esquina.



Los de la visita tenían las opciones, pero no las concretaban, como la de Tréllez, quien remató cerca al área y su tiro pasó besando el poste derecho del portero ‘azucarero’.



El tablero no se movió en el partido y el juego acabó 0-0. Cali dejó escapar puntos de local y la oportunidad de ubicarse en la parte alta de la tabla y se quedó séptimo con 15 puntos. Pasto, por su parte, sumó una unidad valiosa y es quinto, con 16.



