‘A mí nadie me violó’: denunciante de Cardona y Barrios

El escándalo de los jugadores de Boca Juniors y la Selección Colombia, Edwin Cardona y Wilmar Barrios continúa dando de qué hablar a medida que pasan los días. Este jueves, en medios argentinos, se dio a conocer que la causa judicial sería “abuso sexual agravado por lesiones leves”, señaló 'TyC Sports'.

Sin embargo, Cinthia Susana Jiménez, una de las denunciantes, habló con los medios una vez finalizó su declaración y aclaró: “a mí nadie me violó, eso lo quiero recontra aclarar”.



Y agregó: “En ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron maltratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos. Lo demás, lo que haya dicho o hecho Katy (Katherine Alayo, la otra denunciante), no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró porque yo no tengo nada que ver con eso", manifestó Jiménez en diálogo con C5N. Luego, continuó: "Fui maltratada, golpeada, y tengo las pruebas y los audios, eso se va a conocer con el tiempo y cuando la jueza lo ordene".

Jiménez también dijo: “De lo que se está diciendo: yo no fui violada, a mí no me amenazaron con cuchillos. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello ni que me amenazaron, eso para nada”.



Por ahora los jugadores, que este jueves se entrenaron en la cancha de Boca, no se han pronunciado más sobre el tema, según se afirma desde Argentina, su abogado les prohibió hablar del tema en los medios.



Se espera que en los próximos días, Cardona y Barrios se acerquen al juzgado a rendir su versión, mientras tanto fueron separados del grupo de jugadores de Boca Juniors.



