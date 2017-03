Delanteros de Colombia llevan un año sin anotar

Hay una falencia que ha presentado la Selección Colombia en el último año. Sus delanteros –ni Falcao, ni Bacca, ni Muriel ni los demás que han jugado– no han hecho goles en los últimos seis partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.



Ahora que Colombia enfrentará a Bolivia (este jueves) y a Ecuador (el martes 28), con la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos, necesita que sus atacantes vuelvan al gol. José Pékerman convocó a cinco.



El último atacante que anotó gol en esta eliminatoria fue Bacca, quien hizo dos en el triunfo contra Ecuador (3-1), el 29 de marzo del año pasado. Desde entonces, casi un año después, y sin contar la Copa América Centenario, a mitad de año, Colombia ha convertido cinco goles –más un autogol–, y ninguno de ellos de un delantero.



Los jugadores que han anotado, en su orden, son James Rodríguez y Macnelly Torres, contra Venezuela (2-0); hubo un autogol de Marquinhos, en la derrota de Colombia contra Brasil (2-1); Edwin Cardona anotó en el triunfo contra Paraguay (0-1); Abel Aguilar y Yerry Mina lo hicieron en el empate contra Uruguay (2-2), y el equipo no anotó ni contra Chile (0-0) ni contra Argentina (3-0) en los recientes juegos clasificatorios.



En esta ocasión, ante la ausencia de Falcao, por lesión, hay dos novedades en ataque: Duván Zapata, delantero potente que llega del Udinese, de Italia, y Luis Quiñones, un jugador más habilidoso, que juega en Tigres, de México, y llega a su segunda convocatoria. Ellos se unen a Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel y Miguel Borja en la delantera de Pékerman.

Duván Zapata y Luis Quiñones entraron en esta convocatoria para tratar de cumplir con la cuota goleadora de la selección

En los últimos seis partidos, Colombia ha planteado el juego con dos atacantes, aunque con uno en punta y otro retrasado. Los que más participación han tenido han sido Bacca y Muriel, que fueron inicialistas en cuatro: contra Venezuela, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en todos se fueron en blanco.

Luis Fernando Muriel no ha anotado goles en esta eliminatoria a Rusia. Foto: AFP / Archivo / ETCE

Miguel Borja, que el año pasado fue goleador de Nacional y ahora está en el Palmeiras de Brasil, solo jugó contra Chile, y no convirtió. Ahora está de regreso. Y Roger Martínez, ausente esta vez, es suplente en la Selección.



En este último año, Colombia ha probado alternativas con atacantes que juegan por fuera del área, más retrasados, como Marlos Moreno, Jonathan Copete y Orlando Berrío, y los tres se han ido en ceros. Ninguno de ellos está en esta convocatoria.



Falcao vuelve a ser el gran ausente. Pero el ‘Tigre’ no venía siendo un habitual titular en la eliminatoria. De hecho, en los últimos seis juegos, los que llevan los atacantes sin gol, solo fue titular contra Argentina.



James, el anotador



La ventaja que tiene la Selección es que cuenta con volantes de mucho gol, con remates de media distancia y que pueden desequilibrar cuando los delanteros no definen: son Edwin Cardona, que dio tres puntos en la visita a Asunción; Juan Guillermo Cuadrado –aunque no ha anotado en la clasificación a Rusia– y, por supuesto, James Rodríguez.



James, desde su posición de mediocampista, aporta gol y define partidos, independientemente de la continuidad con la que llegue. De hecho, es el mejor anotador de Colombia en la eliminatoria, junto con Bacca: ambos llevan de a tres goles.



A mitad del año pasado, la eliminatoria se interrumpió por la Copa América Centenario, en la que tampoco brillaron los delanteros. Bacca y Marlos hicieron un gol cada uno. Hubo otro tanto del defensor Cristian Zapata. Y James se hizo presente con dos. Así que el volante del Real Madrid fue el más anotador.



Así llegan



El panorama del ataque de la selección no es el más alentador para esta doble jornada eliminatoria. Había un ambiente de optimismo porque Falcao estaba en plena racha goleadora, en su mejor momento desde la lesión que sufrió hace más de tres años, pero su reciente lesión lo dejó afuera. Será una baja sensible.



Bacca sigue anotando en el Milán, donde lleva 12 goles en la temporada del calcio. Ayer llegó a Barranquilla, tras no jugar en la fecha italiana por sanción y dijo que ya está recuperado de una fatiga muscular. “Faltaba meterla, pero en los últimos partidos lo he hecho y vengo con mucha confina e ilusión”, dijo el atacante.



Miguel Borja solo ha estado una vez con la Selección en la eliminatoria, contra Chile. También jugó un amistoso con Brasil. Foto: AFP / Archivo / ETCE

Muriel y Borja, de los antiguos, son los que llegan en mejor estado para ocupar el ataque. Muriel, con 10 goles en 28 partidos del calcio. Borja ya anotó dos goles en tres partidos que ha disputado con Palmeiras en el torneo paulista.



Zapata lleva con 7 goles en 28 encuentros en la Liga de Italia –y otro en la Copa–. Y Quiñones no es un jugador de gol.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO