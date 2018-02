Definidos los horarios de la fase de Grupos de la Copa Libertadores

La Conmebol dio a conocer el calendario y las horas de los encuentros de la fase de Grupos de la Copa Libertadores. Los equipos colombianos ya tienen su itinerario para sus respectivos encuentros, es la segunda ocasión en la que cuatro equipos del país llegan a esta etapa de la Copa (Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Millonarios y Junior).

GRUPO B - ATLÉTICO NACIONAL

Martes 27/2 – 7:30 p.m. Colo Colo (Chi) vs. Atl. Nacional

Miércoles 14/3 - 7:45 p.m. Atl. Nacional vs. Delfin (Ecu)

Jueves 5/4 - 7:30 p.m. Bolivar (Bol) vs. Atl. Nacional

Martes 24/4 - 7:30 p.m. Atl. Nacional vs. Bolivar (Bol)

Martes 15/5 - 5:15 p.m. Delfin (Ecu) vs. Atl. Nacional

Jueves 24/5 - 7:30 p.m. Atl. Nacional vs. Colo Colo (Chi)(Hora Colombia)

GRUPO D - INDEPENDIENTE SANTA FE

Jueves 1/3 - 5:15 p.m. Ind. Santa Fe vs. Emelec (Ecu)

Jueves 5/4 - 5:15 p.m. River Plate (Arg) vs. Ind. Santa Fe

Miércoles 18/4 - 7:45 p.m. Flamengo (Bra) vs. Ind. Santa Fe

Miércoles 25/4 - 7:45 p.m. Ind. Santa Fe vs. Flamengo (Bra)

Jueves 3/5 - 7:30 p.m. Ind. Santa Fe vs. River Plate (Arg)

Miércoles 23/5 - 7:45 p.m. Emelec (Ecu) vs. Ind. Santa Fe(Hora Colombia)

GRUPO G - MILLONARIOS

Miércoles 28/2 - 7:45 p.m. Millonarios vs. Corinthians (Bra)

Jueves 15/3 - 7:30 p.m. Independiente (Arg) vs. Millonarios

Martes 17/4 - 7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Lara (Ven)

Martes 24/4 - 5:15 p.m. Deportivo Lara (Ven) vs. Millonarios

Jueves 17/5 – 7:30 p.m. Millonarios vs. Independiente (Arg)

Jueves 24/5 - 7:30 p.m. Corinthians (Bra) vs. Millonarios (Hora Colombia)

GRUPO H - JUNIOR

Jueves 1/3 - 7:30 p.m. Junior vs. Palmeiras (Bra)

Miércoles 4/4 - 7:45 p.m. Boca Juniors (Arg) vs. Junior

Jueves 19/4 - 7:30 p.m. Alianza Lima (Per) vs. Junior

Jueves 26/4 - 7:30 p.m. Junior vs. Alianza Lima (Per)

Miércoles 2/5 – 5:15 p.m. Junior vs. Boca Juniors (Arg)

Miércoles 16/5 - 7:45 p.m. Palmeiras (Bra) vs. Junior



(Hora Colombia)

​



DEPORTES