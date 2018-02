Definidos los árbitros para la fase 3 de la Copa Libertadores

La Conmebol definió los árbitros para las llaves de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, previo a la fase de Grupos del torneo intercontinental. Los equipos colombianos están en la Llave 1 y la Llave 4.

Árbitros para los juegos de Ida de la Fase 3 de la #CONMEBOLLibertadores. pic.twitter.com/Wz9ngWLlW9 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 10 de febrero de 2018

Jose Argote pitará Independiente Santa Fe vs. Wanderers en partido de ida este martes 13 de febrero; mientras que Leodan Gonzalez arbitrará Junior contra Guaraní el jueves 15 de febrero.





(Horario del equipo local)



Llave 1

Jose Argote

Martes 13 de Febrero

Wanderers vs. Santa Fe

13-2-2018

21:30 hs.



Llave 2

Enrique Cáceres

Miércoles 14 de Febrero

Banfield vs. Nacional

14-2-2018

19:00 hs.



Llave 3

​Fernando Rapallini

Vasco da Gama vs. Wilstermann

14-2-2018

21:45 hs.





Llave 4

Leodan Gonzalez.

Jueves 15 de Febrero

Junior vs. Guaraní

15-2-2018

17:15 hs.





