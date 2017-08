'Venezuela será un rival durísimo': Pékerman

José Pékerman, seleccionador de Colombia, indicó en la rueda de prensa celebrada este miércoles en Barranquilla que "la decisión de poner a jugar a James Rodríguez o no la toma la Selección".



"James viajará con el equipo a San Cristóbal. La decisión de si juega o no la toma la Selección. Mientras existan los reglamentos, la decisión final es de todos los que integramos la Selección, incluido el cuerpo médico, técnico y los jugadores. Esperaremos hasta último momento. Yo he viajado a Alemania y he hablado con el entrenador del Bayern Múnich", explicó el entrenador argemtino.

Pékerman agregó que "James es un profesional y todos sabemos cómo son los entrenamientos. Viaja con el equipo, ha venido aumentando su trabajo. Nunca ha cambiado sus planes de entrenamiento. No sabemos la fecha exacta en que el jugador vaya a cumplir su recuperación, pero hay que estar a disposición y finalmente se toma la decisión".



Con respecto al comunicado del Bayern Múnich, Pékerman indicó que "lo tomo tranquilo, porque soy respetuoso del orden. Siento que somos profesionales. De la misma manera que nos manejamos nosotros. Los clubes entienden la situación, más allá de lo que pueda estar escrito, siempre hay sentido común. Estoy contento con la evolución de James. Desde que él se lesionó trabajó para estar en estos partidos y si no llegaba no dejó nada para no quedar en deuda.



Con respecto a las variantes que tendrá por si la selección nacional no cuenta con James Rodríguez en el partido en San Cristóbal, el entrenador enfatizó que tiene muchas alternativas.

Tenemos jugadores en buenos momentos, con muchas aptitudes, lo que me resulta difícil, porque hay diferentes características FACEBOOK

TWITTER

"Tenemos jugadores en buenos momentos, con muchas aptitudes, lo que me resulta difícil, porque hay diferentes características. Claro que la experiencia no es tan sencillo para el que no viene habitualmente jugando. Hay que poner todo en el balance. Las características técnicas y la fortaleza mental para afrontar el partido de estas características. Todo el mundo habla de tácticas, pero luego viene el ensamble. Son situaciones que debo analizarlas con responsabilidad, buscando lo mejor para el equipo", explicó el seleccionador.



El director técnico indicó que los jugadores deberán tener mucho cuidado con la reiteración de las tarjetas amarillas, pues se debe tener calma en el partido, pero sin guardarse nada.



"Es un mensaje que les diremos a los jugadores, de la importancia de saber jugar cuando uno está apercibido, pero también creemos que primero está este partido. No podemos condicionarnos porque el jugador tiene amarilla y dar todo lo que tiene en el partido sin privarse de nada. En el fútbol nadie tiene asegurado nada, hay jugadas que son imprevistas. Vamos a jugar un partido muy importante", aseguró el adiestrador.



Compañía para Falcao. Específicamente todos están en buena forma para poder jugar. Nos tendremos que decidir por alguien. Cuento con todos y sé los momentos de los futbolistas y al que le toque pueda entrar bien al equipo.



Bajas James y Mina. Siempre que hay jugadores titulares e importantes que no están le cuestan al equipo. En especial en lo que es la Selección, cuando hay pocos entrenamientos para variar situaciones. EN esa dificultad hay que pensar en los jugadores que al momento del partido los veamos más seguros para realizar esa tarea y remplazarlos y quizá en el tiempo puedan mostrar el potencial, pero ahora lo deben mostrar en este partido. Confiamos en todo. En la selección no hay suplentes, son titulares a disposición. Eso sí, estos jugadores son difícil de remplazar.



¿Farid Díaz? No lo sabemos, hay que esperar un poco más.

Venezuela como rival. Los jugadores tienen esa información que necesitan para la organización del viaje, pero solamente eso. La mentalidad está en que debemos jugar un partido muy importante y debemos estar preparados para jugarlos. Nos enfocamos en el fútbol de Venezuela. Sabemos que está en una etapa de transición. No han conseguido los puntos para estar en la pelea por la clasificación, pero han conseguido puntos importantes en la etapa de Rafael Dudamel, por el proyecto y los jugadores que han aparecido. Es un rival muy difícil. Es un equipo con aptitudes y capaz de hacer un partido difícil.





DEPORTES