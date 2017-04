‘Debemos estar contentos pero esto no termina acá’: Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano del Juventus, se mostró este miércoles satisfecho por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Liga de Campeones y declaró que el conjunto italiano hizo "dos partidos buenos" frente a un gran club como el Barcelona.

"Contento porque hemos conseguido un gran resultado. Hemos venido con ese objetivo de pasar a las semifinales y estamos contentos. Hemos hecho dos partidos buenos ante un gran club, no consiguieron hacer gol y hay que resaltar el trabajo del equipo", dijo en Bein Sports.



El centrocampista sudamericano resaltó que enfrentarse a grande equipos como el Barcelona siempre "es un peligro" porque se juega a gran nivel. Por eso, indicó, la clave para la clasificación del Juventus fue hacerse "fuerte atrás" y aprovechando los espacios con los grandes jugadores del conjunto italiano.



"Contentos porque sabíamos que no era fácil. Creo que tenemos que estar contentos, pero esto no termina aquí, quedan las semifinales para llegar a la final", comentó.

Además, Cuadrado no mostró ninguna preferencia por el próximo rival (Mónaco, Real Madrid o Atlético) y aseguró que se enfrentará al que "Dios quiera".



