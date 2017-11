'No pudimos encontrar el fútbol que nos dejara tranquilos': Pékerman

Pekerman sorprendió al arrancar con Giovanni Moreno, el volante creativo fogueado en las ligas asiáticas con el Shanghái Shenhua (China), y poner a debutar al extremo Avilés Hurtado del Monterrey (México), que nunca fue convocado durante la eliminatoria.

En punta, el encargado de suplir la notable ausencia del goleador del Mónaco Falcao García, también lesionado, fue Duván Zapata, el atacante de Sampdoria (Italia). Frente a Corea, el entrenador además probó como lateral izquierdo a William Tesillo, defensa central de Santa Fe, en lugar de Frank Fabra (Boca Juniors, Argentina), que a pesar de estar aquejado por una gripe entró en el segundo tiempo.

El ensayo no funcionó, y los veloces coreanos no dieron respiro a la zaga colombiana. El ingreso de Carlos Sánchez, volante de recuperación de la Fiorentina (Italia), le aportó orden a la tricolor, que en la segunda mitad tuvo tímidas incursiones y se acercó al empate con un tiro libre de James Rodríguez ligeramente desviado a diez minutos del final.

El entrenador habló en rueda de prensa al témino del encuentro, "Fue un partido muy intenso, como los esperábamos, 2 equipos que van al Mundial y algunos jugadores que buscan un lugar. Hubo mucha intensidad, Corea sacó ventaja con su velocidad y aprovechó sus oportunidades. No pudimos encontrar el fútbol que nos dejara tranquilos en el juego, pero siempre es una experiencia y ya veremos, a partir de lo que vimos, que cosas se pueden mejorar".

"Esperábamos más colaboración de los laterales, para tener mayor fluidez con Uribe y Moreno. Con respecto al orden táctico, podemos tener variantes que hoy no pudimos utilizar y tenemos algunos jugadores que no estuvieron y nos pueden dar el plus en un problema táctico", expresó el argentino en rueda de prensa.



Para los cafeteros fue una fallida oportunidad de recuperar la fluidez de su juego tras su sufrida clasificación en el premundial sudamericano. El equipo de Pekerman obtuvo su boleto a Rusia con partidos más trabajados que bien jugados, y no ha conseguido recuperar el nivel de la selección que alcanzó los cuartos de final en Brasil-2014.





