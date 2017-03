Alerta en Colombia por lesión de Falcao

La ausencia de Radamel Falcao García al no ser convocado para el juego de este miércoles, en el que el Mónaco remontó el 5-3 de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City y ganó 3-1, prendió las alarmas en la Selección Colombia, a dos días de conocerse la convocatoria para los partidos contra Bolivia y Ecuador.

“Estoy preocupado por Falcao, lo cuidamos de su golpe en la cadera y por eso no lo utilizamos para este partido”, aseguró el DT del Mónaco en rueda de prensa.



Después de lo dicho por Jardim surgieron varias versiones de que Falcao se habría resentido de un problema muscular, pero esto no pudieron ser confirmadas por EL TIEMPO.



Sin embargo, versiones extraoficiales conocidas por este diario, posiblemente Falcao habría solicitado no jugar el partido de ayer ya que si se resentía de su lesión, tendría de 15 a 20 días de incapacidad, lo cual lo sacaría de la convocatoria para los próximos partidos de Colombia.



Y además, fuentes cercanas al entrenador José Pékerman indicaron que aún no se conoce la incapacidad ni la gravedad de la lesión que sufrió; sin embargo, aún no está en duda su presencia.



El delantero colombiano sufrió un problema en la cadera derecha en el duelo del sábado pasado contra Girondins de Burdeos. Todo indicaba que el ‘Tigre’ estaría de vuelta , pues el lunes se le vio entrenar con normalidad.



En Francia, la noticia cayó como toda una sorpresa. Los diarios más importantes de ese país quedaron atónitos al ver que el delantero colombiano no estaba ni siquiera en el banco de suplentes.



“Gran sorpresa para Mónaco en la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City: Falcao se vio obligado a no jugar. Mbappé y Germain comandan el ataque”, aseguró el diario francés L'equipe.



Lo preocupante de la situación de Falcao es que a más tardar este viernes, el DT José Pékerman debe dar a conocer los convocados a la Selección para los partidos de eliminatoria.



En medio de la incertidumbre a la casa de Falcao llegó una buena noticia. El delantero colombiano publicó en su cuenta de Instagram que será padre por tercera vez.