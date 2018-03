'Colombia es un equipo con mucha experiencia': Didier Deschamps

Este lunes el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, se refirió a la Selección Colombia. El próximo viernes ambos equipos mundialistas estarán enfrentándose en uno de los amistosos, válidos por fecha Fifa, previos a Rusia 2018.

El francés, a cargo del equipo galo desde el 2012, habló para Radio Mónaco sobre diferentes temas, entre ellos la Selección Colombia: “Es un equipo con mucha experiencia. No es por casualidad que terminaron cuartos en el grupo clasificatorio. Hoy es una muy buena nación mundial”.

Séance de dédicaces et de selfies avant l’entraînement dans le froid de Clairefontaine! ✍️📸 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/moNkuJGalB — Equipe de France (@equipedefrance) 19 de marzo de 2018

Deschamps habló de la rotación que tendrá su equipo durante los dos partidos amistosos de la fecha Fifa (contra Colombia el viernes 13 de marzo y contra Rusia el martes 27 de marzo), “No haré el mismo equipo en ambos juegos. El objetivo siempre es tener el resultado y el rendimiento colectivo”.

El entrador galo hablo de la superestrella del mediocampo Paul Pogba, quien no tiene continuidad en el Manchester United, “Resulta ser menos bueno. Tengo muchas discusiones con los jugadores en cada etapa para intercambiar con ellos, tener sus sentimientos, entender ...", además el DT agregó, "Como les dije a los jugadors, es un paréntesis el equipo de Francia. Las aventuras del fin de semana anterior, es más en la agenda. Pogba no puede estar contento con lo que está viviendo en el club en este momento”.



Didier Deschamps expresó sus objetivos para los amistosos, “Este es el último paso antes de la Copa del Mundo, luego los jugadores ganan su lugar... Ellos ganan el día porque están, los 24 están allí y tendrán la oportunidad de estar en acción. Los jugadores en estos partidos no estarán obsesionados con ganar puntos o no. Lo más importante es ser el mejor intérprete individual y colectivamente", finalizó el entrenador.







