'No tengo miedo a nada': Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló de su relación con el técnico Bavaro, "Lo conozco muy bien y él a mí, pero no significa nada, no es una ventaja ni tampoco una desventaja. Es un partido entre dos grandes equipos. Carlo y yo no vamos a jugar mañana", aseguró.

Zidane, sonriente y relajado toda la rueda de prensa, defendió que sus jugadores no cambiarán su filosofía en el Allianz, "La idea es la misma, jugar nuestro fútbol, ir a por el partido y a ganar. Nuestra tarea es dar el máximo… No tengo miedo a nada. Tenemos que hacer nuestro partido. Me importa más lo que vamos a hacer nosotros, respetamos a todos los rivales y este es uno muy bueno que lo hace bien, pero me interesa lo que nosotros vamos a hacer", añadió. El técnico madridista que no quiso entrar en comparaciones con lo que ocurrió en la última visita del Real Madrid a Múnich.



Zidane se refirió a Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en las grandes citas. "Son jugadores de experiencia muy buenos y criticados porque cuanto más bueno eres más te critican. Lo saben y están acostumbrados. Tengo a tres jugadores con mucha personalidad. No son momentos que les asusten, al revés, es un partido que les mola", ante las críticas por el momento que atraviesa el galés Gareth Bale, salió en su defensa. "Veo a Gareth cerca de su mejor forma poco a poco. Tuvo una lesión larga pero está cada día mejor. Espero que mañana lo veamos".