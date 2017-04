‘Sabemos que vamos a sufrir en el Bernabeu’: Zinedine Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contento con la victoria 1-2 en Múnich ante el Bayern, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero lamentó que su equipo no consiguiera todavía un mejor resultado en la segunda mitad.



"Estamos un poco decepcionado, pudimos haber marcado más goles. Hemos tenido muchas ocasiones en la segunda parte, pero tuvimos enfrente a un portero que es un muro", estimó el entrenador francés.

"Ganar en Múnich nunca es fácil, sufrimos mucho en la primera parte. Con paciencia pudimos hacer una segunda parte muy buena. Luego jugar contra diez lo dejó todo más fácil", reconoció.

Zinedine Zidane dando instrucciones durante el partido a Gareth Bale. Foto: Reuters

Zidane se negó a dar por decidida la eliminatoria y recordó que queda el choque de vuelta, en el Santiago Bernabeu. "Estamos contentos con el partido. Hemos sabido cómo sufrir todos juntos, con paciencia y queriendo se logró un resultado bueno. Queda el partido de vuelta", explicó el francés.

'No sé quién duda de mí': Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid, afirmó enfáticamente, "No sé quién duda de mí. Es un margen pequeño. La gente que me sigue, mis seguidores y los que creen en Cristiano, no tienen dudas. El trabajo está siendo bueno, me preparé para estar bien el último mes y medio y las cosas salen bien", afirmó el delantero que hoy marcó por primera vez en la historia de la Liga de Campeones, 100 goles.



El portugués alabó la actuación del portero del Bayern Múnich Manuel Neuer,"Si no llega a tener un día así, podríamos haber marcado más goles", comentó.



Resumen de Agencias