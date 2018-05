‘Vamos a hacer todo para a defender nuestro título como sea’: Zidane

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, alabó este martes en rueda de prensa a Keylor Navas, clave en la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones con sus paradas y declaró que un guardameta como el costarricense se ve en "los días grandes".

"Tenemos a Keylor, estamos contentos con Keylor. Los porteros, por el tema de Keylor, se ven en los partidos grandes. La semifinal ha sido de vuelta, la primera parte has sido complicada y en la segunda nos ha dado muchísimo con sus paradas. No sólo con eso, también con los centros, nos ha dado la vida. Me alegro por él, es el portero del Real Madrid", destacó.



Zidane calificó el partido como "loco" y al mismo tiempo dijo que el choque ante el Bayern fue un espectáculo para el fútbol a la vez que felicitó a su rival por hacer una gran eliminatoria. "Nosotros hemos comenzado con dificultades, no encontrábamos nuestro juego y marcaron. La segunda parte la jugamos mucho mejor. En el fútbol hay que sufrir. En la Champions sabemos que tiene mucha exigencia. No se puede llegar a la final sin sufrir. Y es aún mejor, más bonito. Para el corazón un poco complicado, pero hay que estar tranquilos. Descansaremos. Vamos a tener tiempo".



Cuestionado por el papel de Karim Benzema en el partido, señaló que se "alegra" por el jugador francés, autor de los dos goles de su equipo, y reconoció que su futbolista dio la posibilidad al Real Madrid de estar en la final.



"Pero no cambia nada lo que ha hecho hasta ahora. Me alegro por él. Ha sido complicado, pero su trabajo siempre lo hace, no baja los brazos. La afición y los compañeros le han demostrado su cariño y estamos contentos", apuntó.



"Ha demostrado en una semifinal de la Champions que es un gran jugador. Nunca ha bajado los brazos y estoy muy contento por él. He defendido a Benzema como a todos los jugadores, no porque sea Karim Benzema. Los jugadores dan la satisfacción, trabajo con el cuerpo técnico y ellos dan el máximo sobre el terreno de juego", añadió.



Asimismo, el técnico del Real Madrid manifestó que no es "normal" que un equipo llegue tres veces seguidas a una final y afirmó que el 26 de mayo en Kiev sus jugadores tienen que intentar llevarse el trofeo porque "todavía no ha ganado nada".



"Vamos a hacer todo, vamos a pelearla y a defender nuestro título como sea. Conseguir la tercera final consecutiva es muy bonito. ¿Que qué tiene este equipo? Más bien es el club. Es una historia que viene de muy lejos. Nosotros la estamos escribiendo. Como lo han hecho todos. Estamos contentos. Lo que tiene es que el Real Madrid nunca se rinde pese a las dificultades. Creemos en lo que hacemos y conseguimos las cosas creyéndolas y luchando", comentó.



"Me siento muy bien, es algo muy bueno y muy bonito. Nos gusta el fútbol por este tipo de emociones. Hemos creído en nuestro trabajo y en lo que hacíamos. Tenemos una posibilidad en Kiev de defender el título. Todavía no hemos ganado nada, estamos en otra final y es algo enorme. Lo que mis jugadores hacen es algo increíble. Se lo quiero agradecer también a todos los aficionados", apuntó.



Por último, habló sobre el partido de Lucas Vázquez en el lateral derecho: "Puse a Modric ayudando porque se sabía lo que iban a hacer Alaba y Ribery. Lo hicimos muy bien, pero sufriendo, sobre todo la primera parte. Reculamos, a mí gusto, demasiado. Pero en la segunda parte metimos más presión al rival y lo hicimos bien", culminó.



EFE