‘Podemos estar satisfechos con la clasificación’: Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no dudó en afirmar que "podemos estar satisfechos" tras clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones ganando 2-1 en el campo del París Saint Germain.

"Hicimos un muy buen partido, muy serio desde el principio. Creo que era importante hacer un partido así, conseguimos ganar en un campo difícil, ganamos en la ida y en la vuelta, así que podemos estar satisfechos", dijo Zidane a la televisión Mega, tras el partido.



Zidane sorprendió con su once inicial dejando a Bale en el banquillo y dando entrada a Asensio y Lucas Vázquez. "He elegido a los once primeros, creo que nos ha salido bien, luego los que entraron también con Toni (Kroos), Isco y Gareth (Bale)", explicó.



"Es una cosa de todos y es así como podemos seguir adelante y conseguir algo", añadió el técnico blanco, quien, preguntado por Bale, no dudó en afirmar que "es un jugador importante para nosotros".



"Todos los jugadores son importantes y es lo que yo miro", añadió Zidane, insistiendo en que "pasamos la eliminatoria y estamos contentos por eso".



"En el conjunto del partido lo hemos hecho bien. La victoria y la clasificación son merecidas. Como todo ha ido bien es señal que hemos hecho lo que teníamos que hacer", concluyó en declaraciones a la televisión Bein Sports Francia.



AFP