Yimmi Chará se propone ser campeón brasileño con el Atlético Mineiro

El atacante colombiano Yimmi Chará, nuevo refuerzo del Atlético Mineiro, afirmó este martes que uno de sus objetivos como jugador del club de Belo Horizonte es convertirse en campeón brasileño este año. "Uno de los objetivos lógicamente es ser campeón brasileño. Y aportaré mi esfuerzo para intentar conseguirlo", aseguró el futbolista colombiano de 27 años en un vídeo divulgado este martes por el Atlético Mineiro en sus redes sociales.

"Estoy muy contento de estar aquí y de portar esta camiseta. Fue un proyecto que me sedujo mucho por la forma como van en el torneo, como lo van disputando", agregó el colombiano al referirse al favoritismo del Atlético Mineiro en el actual Campeonato Brasileño, en el que marcha en segundo lugar en la clasificación.



El jugador natural de Cali desembarcó el lunes en Belo Horizonte e inmediatamente fue sometido a los exámenes médicos de rigor previos a la firma del contrato. Pese a que Chará aún no ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Mineiro, en el vídeo ya aparece vistiendo el uniforme del club brasileño. "Chará pasa por los exámenes y ya habla como nuevo refuerzo albinegro", dice el club en su publicación en redes sociales.



"Vengo a aportar mi esfuerzo y mi profesionalismo para ponerlo al servicio del equipo", agregó el delantero en sus declaraciones.



El colombiano, procedente del Junior colombiano, firmará un contrato de cinco años con el Atlético Mineiro, según adelantó la dirección del club la semana pasada. Pese a que el equipo no ha divulgado el monto de la transacción, la prensa colombiana informó que el club brasileño pagó 6 millones de dólares por el 70 % de los derechos federativos del jugador. El 30 % de los derechos quedarán en poder del equipo de Barranquilla.



Chará, que estaba en la lista de preconvocados por Colombia para el Mundial Rusia 2018 pero no fue incluido por el técnico José Pékerman en la lista final de 23, sustituirá en el Atlético Mineiro al venezolano Alejandro Otero, que fue contratado este mes por un club árabe. Además del colombiano, el Atlético Mineiro anunció como nuevo refuerzo al centrocampista uruguayo David Terans, procedente del Rentistas de su país y que es esperado en Belo Horizonte esta misma semana.



EFE