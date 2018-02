'Espero al mejor Real Madrid': Unai Emery

Unai Emery, técnico español del PSG, aseguró que su equipo llega "mejor preparado" al duelo contra el Real Madrid que al de la pasada temporada ante el Barcelona y mostró máximo respeto por el vigente campeón, del que espera su mejor versión en el Santiago Bernabéu.

"Vamos a jugar contra el equipo que más veces ha ganado esta competición y que tiene un jugador que es el mayor goleador del torneo (Cristiano). El respeto que tenemos al Real Madrid y a su historia es muy alto, pero tenemos mucha confianza en nuestros jugadores para poder demostrar que estamos preparados para jugar contra ellos con posibilidad de clasificarnos", dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.



Emery está convencido de que Zinedine Zidane apostará por la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) y dijo que tiene trabajadas con sus jugadores todas las variantes tácticas de su rival.



"Espero al mejor Real Madrid. Al igual que la decisión de mi once es pensando en los que están mejor, ellos jugarán con su mejor once. No imagino que se quede fuera ninguno de la BBC, pero si entra otro estará capacitado. El dibujo puede ir cambiando por sus futbolistas. Hemos trabajado en la amplitud de lo que puede ser el rival. Espero el mejor rendimiento del Madrid", opinó.



En su once queda una duda por despejar que se reservó, apostar por Lass Diarra o Lo Celso como centrocampista destructivo: "Están preparados los dos. Con Rabiot no lo hemos trabajado y ha jugado de 8, aunque podría ser medio centro defensivo. Las pruebas son con Lo Celso y Diarra estas últimas semanas, ya que Motta sigue con su recuperación y he pensado que era mejor que se quedara en Francia".



El técnico español no quiso hablar de un posible trueque para la próxima temporada entre Neymar y Cristiano Ronaldo y se limitó a decir: "Estoy encantado de tener a Neymar". Emery calificó el enfrentamiento ante el Real Madrid como "una oportunidad de ir creciendo". "Es una eliminatoria contra el actual campeón de la 'Champions', históricamente con doce títulos y de un recorrido que todos admiramos. Queremos llegar a ese nivel. Tenemos una oportunidad para demostrar dónde estamos y que queremos continuar con este crecimiento", señaló.

En lo personal, Emery se aleja de la presión sin pensar que una mala eliminatoria le puede traer consecuencias. "Vivo este partido como una gran oportunidad, me gusta disfrutar de estos momentos. Tengo una gran motivación, tenemos mucha confianza. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles, pero vamos con mucha motivación para que se vea un gran PSG. Tengo mucha confianza por el trabajo que hemos hecho", aseguró.



Por último, fue preguntado por el varapalo del Camp Nou del pasado curso ante el Barcelona (6-1) en un día en el que nació el nuevo PSG, según Emery. "La preparación comenzó en aquel partido que nos da una experiencia mayor. La queremos hacer positiva. Hemos hablado poco, pero muy claro de aquel momento. Estamos mejor preparados, independientemente del resultado estamos preparados para competir a este nivel y ante el mejor equipo".



