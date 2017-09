‘No podemos especular, debemos conseguir el resultado': Teo Gutiérrez

La Selección Colombia volvió a los entrenamientos luego del empate contra Venezuela. Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez y Gio Moreno hablaron al término de la práctica de este viernes.

El delantero de Junior, Teo Gutierrez habló del desempeño de la Selección contra Venezuela, “La idea de nosotros en Venezuela era ganar los 3 puntos y estar cerca, no pudimos sacar la victoria pero estamos ahí estamos de segundos, no cambio nada”.

El goleador del Junior se refirió al encuentro contra Brasil, “Ellos han sido contundentes en la eliminatoria, es un rival directo y lo enfrentamos con nuestra gente, en nuestra casa y sacaremos todo a flote para llevarnos los 3 puntos. En la cabeza de nosotros está buscar el partido, a la hora que vamos a jugar a ellos se les va a complicar, no le gusta que lo ataquen y esperamos ser inteligentes a la hora de presionar y de jugar. Nosotros estamos enfocados en jugar bien, Brasil es fantástico y te contragolpea muy bien, intentaremos hacerles daño, no podemos especular y debemos salir con actitud de conseguir el resultado”.



El barranquillero se refirió a la curiosidad de enfrentar a los pentacampeones en una fecha homónima al 5-0 contra Argentina (5 de septiembre): “Las estadísticas no existen para nosotros, porque estamos mentalizados en lo que podemos hacer nosotros y sabemos de las debilidades que ellos tienen, esperamos hacer un partido redondo en donde pueda influir la gente y nuestra cancha”.

Abel Águilar, quien actuó en el partido contra Venezuela resaltó: “Una cancha pesada y con mucho desgaste, se trabajó para el equipo y ahora estamos pensando en Brasil, todos sabemos el momento que vivimos y lo asumimos con las mismas ganas y la misma responsabilidad… Venezuela hizo un buen trabajo, también sabemos que contra Colombia se juegan un partido aparte, la cancha no estaba en las mejores condiciones y todas las selecciones buscan volverse fuertes de locales, así se gane o se pierda, siempre hay que corregir. Hay que pensar ya en Brasil”.



El volante se expresó muy tranquilo porque la Selección Colombia depende de sí misma para la clasificación a Rusia, “Sabemos la calidad de rival que tenemos al frente, nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos un trabajo muy importante y nos aferramos a eso, confiamos en los compañeros, saldremos este martes a ganar, afrontaremos el partido con las mismas ganas y actitud como con cualquier rival… Considero que no solo es Neymar, colectivamente están haciendo buenas cosas, tienen grandes individualidades y como equipo también son muy buenos”.

Gio Moreno fue otro de los jugadores que tuvo acción en el empate en San Cristobal, “La verdad que fue un partido que tenía mucho ritmo, no pudimos controlar mucho la pelota pero estuvimos concentrados, el encuentro fue muy exigente y dividido en la mitad de la cancha. No es para lamentarse, pero para eso están los arqueros, para sacar su arco en cero, pensamos que se acaba un partido y viene el otro rival, tenemos que estar preparados para jugar bien física y mentalmente, tenemos que estar concentrados y trabajando en equipo”.

El volante habló de lo que espera ver en cancha el próximo martes, “El metro va a reventar, me imagino a la gente viendo un buen partido y ojalá nosotros podamos brindarles una victoria, la clave está en jugar en equipo. Ellos tienen grandes jugadores individualmente, pero nosotros hemos hecho una gran eliminatoria en la que dependemos de nosotros y hay que seguir trabajando para ver como concluimos en la eliminatoria”.



Finalmente, el volante se refirió al próximo rival, “Brasil juega bien, me imagino un Brasil que espera en tres cuartos de cancha para marcar la diferencia. Nosotros también tenemos esa clase de jugadores, que pueden desequilibrar, pero lo importante es que nosotros estemos muy concentrados atrás. Nosotros pensamos que es un rival importante, no pensamos en la historia de los partidos, cada partido es diferente, independientemente de la fecha en la que se juegue el partido”.





