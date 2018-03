‘Respeto a jugadores como Falcao y James’: Ronaldinho

El Ronaldinho de hoy se define como “un turista más”. Y es exactamente así como se ve. Camina desprevenido, con una amplia sonrisa como la que lucía en las canchas. Sus dientes cambiaron, pero su expresión es idéntica. Está muy familiarizado con los autógrafos y ahora con las selfis y acude a cada compromiso publicitario, a cada reunión, a cada fiesta sin inquietarse.

El astro, figura del Gremio en su país, que descolló en el Barcelona, fue Balón de Oro en el 2005 y campeón mundial en el 2002, fue la gran sensación del evento que reunió a más de 8.000 aficionados para tomarse una foto con la ‘Orejona’, como se la conoce a la copa que recibe el campeón de clubes del Viejo Continente. Miles y pudieron ser millones y él seguiría así, envidiablemente feliz.

Cuando era niño, a Ronaldinho le gustaba ser arquero y se hacía pasar por René Higuita. Es una anécdota que ha contado el exfutbolista brasileño y que repitió en México, donde estuvo este fin de semana hablando con los medios de comunicación en medio de la exposición del trofeo de la Liga de Campeones de Europa, que realizó la marca Heineken.



Colombia y Ronaldinho se cruzan desde hace años. Es gracias a la generación de Higuita, el ‘Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón que ‘Dinho’ habla con propiedad de nuestro fútbol.

Soy amante del fútbol colombiano desde Valderrama, Rincón, Asprilla, Higuita… También ahora respeto a jugadores como Falcao o James, que lo han hecho muy bien en Europa

“Siempre he sido un admirador del fútbol de su país, soy amante del fútbol colombiano desde Valderrama, Rincón, Asprilla, Higuita… También ahora respeto a jugadores como Falcao y James, que lo han hecho muy bien en Europa”, confesó el dueño de la camiseta ‘10’ del Barcelona campeón de la Liga de Campeones 2006.



Y es así, una relación íntima del brasileño con Colombia, a la que le anticipa un gran futuro en el Mundial de Rusia 2018. “Los veo muy bien. Son jugadores de mucha calidad. Me alegra ver a Colombia otra vez con estos grandísimos jugadores”.



El volante, que cumplirá 38 años el próximo 21 de este mes, aseguró que sigue especialmente a James Rodríguez en el Bayern Múnich: “Tiene una zurda de mucha calidad, tiene una gran técnica y ha triunfado en su carrera”.

¿Cómo ve a Yerry Mina, nuevo jugador del Barcelona?

Hay que tener paciencia en la adaptación. Es muy difícil jugar en el Barça porque tiene la capacidad de contratar a los mejores del mundo en cada posición. No es fácil adaptarse a ese equipo, sea colombiano o de cualquier parte del mundo. Tampoco es sencillo venir desde tan lejos para entrar en el estilo, pero Yerry tiene que saber que todo viene a su tiempo y, seguramente, todo va a salir bien para él.

Brasil es uno de los grandes favoritos para ganar el próximo Mundial de Rusia. ¿Qué tanto le afecta la lesión de Neymar, su máxima estrella?

Siento que Brasil va a llegar muy fuerte, en un momento muy bueno. Sé que Neymar tiene el tiempo suficiente para recuperarse y lo va a hacer muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas, pero a él le hará bien porque le da tiempo para hacer bien su preparación y llegar muy bien al Mundial. A un Mundial todos quieren llegar en gran momento y por eso es que espero mucho de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y todas las figuras.

¿Fue un error que Neymar fuera al PSG?

Lo veo bien allí. Hace historia en un nuevo club, yo también he jugado ahí y me alegra ver a otro brasileño haciendo historia allí.

Argentina clasificó con titubeos...

Argentina está entre los mejores equipos del mundo e individualmente son grandísimos. El equipo no ha salido bien del todo, pero si ves uno por uno de sus jugadores, tiene una gran calidad individual y eso los hace de los más fuertes del mundo.

¿Cómo ve la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo?

La lucha entre Cristiano y Messi le hace bien al fútbol y a quienes lo amamos. La vida del jugador es ir partido a partido, día a día. Por ahora, ninguno está apuntando ya al Mundial sino viendo las ligas, la final de Champions...

Usted, que ya es un exjugador profesional, ¿cómo se ve en el futuro?

No creo que sea para mí el ser presidente o técnico de un equipo. Yo voy a hacer música, que es mi segunda pasión. Es lo que me gusta, disfrutar de mis amigos. Pero no me veo como entrenador ni trabajando en el fútbol. No hubo nada difícil en mi carrera: solo doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de realizar todos mis sueños. Mi hijo y mi familia están llenos de salud, solo agradezco. Soy un hombre realizado.









JUAN PABLO ARÉVALO

Enviado especial de EL TIEMPO

México D. F.

En twitter: @ArevaloJuanP

* Invitado por Heineken