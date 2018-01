'Estoy feliz, a disposición del técnico': Roger Martínez

08 de enero 2018 , 11:37 a.m.

El jugador colombiano Roger Marrtínez afirmó en su presentación como nuevo futbolista del Villarreal, que se encuentra feliz por haber llegado al club castellonense, a disposición del entrenador para poder jugar ya y con ganas de quedarse en el club tras su cesión.



El Villarreal club anunció este domingo la cesión del jugador por parte del Jiangsu Suning chino con una opción de compra tras haber marcado veinte goles en los 42 encuentros que ha disputado en el año que ha jugado en aquel equipo.

"Llegar a Europa y a un club como el Villarreal es un sueño que me va a permitir disfrutar de una Liga como la española"



"Llegar a Europa y a un club como el Villarreal es un sueño que me va a permitir disfrutar de una Liga como la española", agregó el futbolista de 23 años. Roger Martínez explicó que no tuvo dudas cuando escuchó la oferta del Villarreal.



"Sabía de su interés de hace tiempo y eso me convenció todavía más. Ahora la idea es trabajar, esforzarme mucho y que las cosa salgan bien", agregó. El nuevo delantero del Villarreal lleva un mes y medio sin competir, pero durante sus vacaciones entrenó con regularidad.

¡Primer entrenamiento de Roger Martínez 🇨🇴 como groguet 💛! pic.twitter.com/x9sN2Jv2oK — Villarreal CF (@VillarrealCF) 8 de enero de 2018

"Me siento bien aunque es obvio que no es lo mismo que estar con el equipo", explicó. El objetivo de Martínez es entrar poco a poco en la dinámica del entrenador y del equipo, ya que, señaló, se encuentra preparado para lo que venga.



También consideró especial poder jugar junto a su compatriota Carlos Bacca al que conoce de los entrenamientos con la selección, una ventaja que espera aprovechar. Además, ha visto jugar en muchas ocasiones al Villarreal, un equipo que, según su opinión, trata de jugar bien al fútbol y en el que los delanteros tienen mucha participación.

"Me defino como un delantero con potencia y con habilidad al que le gusta marcar goles"



"Me defino como un delantero con potencia y con habilidad al que le gusta marcar goles. Mi idea es la de esforzarme, la de hacer las cosas lo mejor posible y con ello ayudar al equipo en su objetivo", indicó Martínez, quien reconoció que su idea es la de convencer al club y a sus aficionados para poder quedarse en el equipo .



"La experiencia de China ha sido buena y muy positiva, pero ahora vengo a cumplir un sueño y también a tratar de llegar al Mundial junto a Carlos Bacca", concluyó.





