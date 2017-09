'James lo hizo muy bien y fue importante para Colombia': Pékerman

El entrenador José Néstor Pékerman en rueda de prensa habló de varios temas, esto luego del empate en Barranquilla 1-1 contra la Selección de Brasil. El argentino se mostró conforme con como se va desarrollando la jornada de la eliminatoria suramericana.



Esto respondió, post-partido, el seleccionador de Colombia:

El aporte de James. Hizo un gran partido, de acuerdo a sus características y nivel. Le dio al equipo lo que siempre necesita. Sobre todo después de una larga recuperación. Lo hizo muy bien y fue importante para Colombia.



Lo cerrado de la eliminatoria. La presión la tienen todos y nosotros también venimos en esta situación. A falta de dos fechas hay 7 equipos peleando por clasificación. Nosotros cuentas nunca sacamos, hay que sumar y después ver para el próximo partido. En esa temática el equipo va mostrando valentía, coraje, superando dificultades. Siempre se vienen con las mejores expectativas y se busca el triunfo, pero hay que entender los condicionamientos que se van dando. Quiero agradecer a todo el público, porque sentí lo que sienten por la selección Lo exteriorizó en momentos muy difíciles del partido, porque en partes de la eliminatoria bajaron ese aliento.



El posible ingreso de Barrios. Lo de Wílmar Barrios era la preocupación por Carlos Sánchez. Estuvo con un problema y nos hizo señas. En este tipo de partido no se puede regalar nada y él era el sustituto indicado por cómo estaba el juego.



¿Quedó conforme? Nosotros siempre pensamos sumar más en esa doble fecha. Queríamos sumar los seis puntos o cuatro. Nos quedamos cortos en cuanto a resultados, pero analizando los partidos y dificultades, nunca vamos a estar conformes. El equipo tuvo rebeldía en el segundo tiempo, frente al mejor equipo del mundo. Debemos acordarnos que ha sido muy duro de ir a los mundiales y a veces perdemos el equilibrio. EL partido perfecto es muy difícil hacerlo en este momento. Hay que tener mucho cuidado en los análisis, que no me gusta que no sumamos más estoy de acuerdo, pero el equipo siempre trabajó para lograrlo. Brasil hizo el gol en el último minuto y no empatas. Entonces hay que darle el mérito a la selección y a los jugadores. Tuvimos un buen momento, miremos también eso.



Falcao: EL tigre en el partido contra Venezuela estuvo muy cerca de anotar. Estábamos esperando esto. Él está muy bien, lo extrañamos muchos partidos, pero hemos vuelto a contar con un líder, un fenómeno, que nos va a aportar mucho. Él se lo merece.



Desborde por las bandas: La labor de los laterales de Colombia. Hoy enfrentaron a Neymar y a Willian y lo hicieron de buena forma. Arriesgando fue que Arias centró para el gol de Falcao. Sumando esas cosas vamos a crecer y ojalá podamos cumplirlo la próxima fecha.







DEPORTES