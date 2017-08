‘No estoy conforme, hubo cosas que no hicimos bien’: Pékerman

El resultado. No estoy conforme, hubo cosas que nos faltaron hacer bien. A veces por méritos del rival. Tuvimos momentos buenos en el primer tiempo con la salida de Arias, la de Fabra, Venezuela tapó bien esos jugadores y fue difícil, porque el juego se hizo rápido y la imprecisión hizo el partido trabado. No pudimos lo mejor que podemos.

Análisis del partido. Venezuela hizo lo que viene haciendo en los últimos partidos. Es un equipó que va encontrando buenos jugadores en esta renovación, está en una etapa optimista. Esta Venezuela, a lo mejor, en el futuro, será un rival importante para estar en la pelea. Hizo muy bien ese trajo, repitió lo que viene haciendo.



Las novedades. Los que llegaron hicieron un buen esfuerzo. Fabra hizo un partido aceptable. Sufrió al final con el ingreso de Otero fresco, tuvo un par de desbordes complicados, pero metió una pelota clara de gol en la que el arquero fue impresionante, ese chico hizo un partido sensacional. Barrios, hizo el trabajo, porque el medio campo fue de mucho tránsito, hubo igualdad de jugadores ahí. Al no poder Cardona conectarse, a Barrios le faltó precisión en muchos pases. Fue difícil tener, a veces, el movimiento que estábamos esperando. Aguilar entró bien, Barrios se acomodó a una posición de su club y terminó bien.



Las cuentas para ir al Mundial. Siempre sabemos cómo es la eliminatoria. Planificamos cada partido para ganar. Antes faltaba 4 fechas, ahora faltan 3. Es duro. Nunca se pueden dar por ganados los puntos antes de jugar. Vamos a ir con optimismo contra Brasil, sabiendo que podemos hacer un buen partido y obtener el triunfo.



La ausencia de James. Terminó un poco la novela de James, hay que decir que está en un proceso lógico de la lesión. El riesgo del 100 por ciento de jugar contra Venezuela era peligroso, no solo por pensar en el próximo partido. Si no hay el 100 por ciento de seguridad, me parece, que no iba a estar bien. Hace un gran esfuerzo, se unió a la delegación en un viaje complicado, pero con el mejor ánimo de alentar, de apoyar. En este momento están entrenando para ir ganando tiempo. Lo esperamos 100 por ciento frente a Brasil.



Opciones erradas. Tuvimos opciones de gol, jugadas contundentes, como Venezuela, pero contamos dos de Falcao, una de Cuadrado, una de Moreno y estuvimos cerca. La de Chará faltó tranquilidad en ese momento. Hizo lo difícil y faltó la puntada final, con pase o remate más preciso. Podíamos haber llevado el triunfo.



Lo que viene. Las cuentas las haremos partido a partido. No podemos hacer un presupuesto, en esta instancia, ganar todos los partidos y estar tranquilo. No lo pudimos hacer contra Venezuela y estamos con las mismas opciones. Cada juego te puede acercar o no, pero en esta situación, el punto, nos pone en estas situaciones de tener opción.



