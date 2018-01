'Los jugadores no juegan con la frecuencia que quisiéramos': Osorio

19 de enero 2018 , 11:48 a.m.

El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, calificó este viernes como "grave problema" el hecho de que los internacionales que militan en clubes de Europa no sean titulares habituales, ya que, a su juicio, afecta "muchísimo" el nivel del Tricolor.

"El grave problema nuestro es que nuestros jugadores no juegan con la frecuencia que quisiéramos que jueguen. Eso afecta muchísimo", declaró Osorio en entrevista para el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, el cual se transmitió desde Medellín, Colombia y que se transmitió el jueves a la medianoche.

"No podemos pretender tener una selección de ese nivel ("top") cuando los jugadores nuestros no compiten"

"No podemos pretender tener una selección de ese nivel ("top") cuando los jugadores nuestros no compiten", añadió. En la temporada 2017-18 el delantero Javier Hernández, del West Ham United inglés, el defensa Héctor Moreno, de la Roma de Italia, y el volante Héctor Herrera, del Oporto portugués, entre otros, no ha jugado con regularidad y previo a Mundial se antoja para México un panorama difícil.



Por otra parte, el colombiano consideró que la Liga MX del fútbol mexicano está sobrevalorada y que existe cierta molestia por que un extranjero dirija al Tricolor. El estratega clasificó a México en el primer lugar del hexagonal de la Concacaf con 21 puntos de 30 posibles tras seis triunfos, tres empates y una derrota, pero desde su llegada al banquillo del Tri, en octubre de 2015, ha sido criticado por su forma de entrenar y dirigir.

En la entrevista, Osorio aceptó un ejercicio de verdadero o falso en el que fue cuestionado sobre diversos temas. "¿En México existe cierta contrariedad por el hecho de que un extranjero dirija a la selección mexicana?" fue el cuestionamiento hecho a Osorio al que éste contestó con un rápido: "verdadero", misma respuesta para la pregunta "¿El fútbol mexicano está sobrevalorado". Su respuesta también fue afirmativa ante las preguntas "¿el fútbol en México es más negocio que deporte" en la que se mostró un tanto pensativo, certificó que la Federación Mexicana de Fútbol ya le ofreció una renovación de contrato y consideró que ha sido duramente criticado por sus famosas "rotaciones".



Osorio ya prepara su lista de jugadores para el primer partido del Tri en 2018, ante Bosnia y Herzegovina, el cual se jugará en San Antonio, Texas, el 31 de enero.





