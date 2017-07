‘Cada vez que me toque jugar daré el 200 por ciento’: Omar Pérez

Los aplausos, el agradecimiento y escuchar una vez más su nombre en el estadio El Campín volvieron a revitalizar a Omar Pérez. El volante argentino ingresó en el segundo del partido de Santa Fe contra Fuerza Amarilla y le dio otra cara a su equipo, algo que le urgía.

Pérez dejó claro que más allá de lo que él pudo aportar, lo importante es que Santa Fe clasificó a los octavos de final de la Copa Suramericana y de a poco su juego se volverá a ver en todos los campos en los que tenga el chance de jugar.



“El equipo avanza y eso es lo importante. Son minutos fundamentales que debía aprovechar al máximo. Las ganas de jugar siempre están y hoy (martes) quería demostrarlo”, dijo Omar Pérez en entrevista con ‘Fox Sports’.

Además, el volante mostró las ganas que tiene de seguir adelante y demostrar que sigue vigente para darle alegrías a la hinchada de Santa Fe. “Eso depende de mí, demostrarle al entrenador que puede confiar en mí. Cada vez que me toque jugar daré el 200 por ciento”, añadió.



Sobre la falta de varios jugadores titulares dijo: “Eso es una cuestión del profe. Él analiza esas situaciones. A Mí me toca hacer lo mío en mi posición de demostrar que no solo puedo estar 45 sino todo el partido. Seguir matándome en los entrenamientos”.



DEPORTES