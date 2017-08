'El Barça se merece mucho más y todo el mundo lo sabe': Neymar

La flamante estrella del París Saint Germain lanzó un duro ataque el domingo contra la dirección de su exequipo de fútbol Barcelona, al afirmar que el cuadro "se merece mucho más".

La gente que dirige el club catalán "no son la gente que debería estar allí", dijo Neymar a la prensa tras anotar dos veces en casa, contribuyendo a la victoria por goleada 6-2 del PSG contra Toulouse.



El portal de Youtube, Fuero de Juego, dedicó un espacio a para analizar la injerencia del brasileño en el partido, pero además de sus explisivas declaraciones hablando del Barcelona.

Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no

"La verdad, me ponen muy triste", dijo sobre el Barça la estrella que costó al club parisino la suma récord de 261 millones de dólares. "Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Al principio, fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no".

"Para mí --agregó el brasileño-- no son la gente que debería estar dirigiendo al Barça. El Barça se merece mucho más y todo el mundo lo sabe". "Espero que las cosas mejoren para el Barça y que vuelva a ser un equipo capaz de rivalizar con los demás", dijo Neymar.



El club catalán ha sido criticado estos últimos días por la contratación por 40 millones de euros del mediocampista brasileño Paulinho, que jugaba desde hace dos años en el equipo chino Guangzhou Evergrande.



