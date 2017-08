‘En la Premier hay otras cualidades, no tenemos al Madrid': Mourinho

El entrenador portugués del Manchester United José Mourinho se mostró satisfecho con el papel de sus jugadores en la final de la Supercopa de Europa disputada este martes en Skopje, en la que perdieron 2-1 contra el Real Madrid.

"Estoy feliz con muchas cosas que he visto en el partido. En la Premier no tenemos al Real Madrid, los mejores equipos de nuestra liga tienen cualidades diferentes a las del equipo blanco y no hay réplicas de Modric, Kroos, Isco o Casemiro", dijo.



El centrocampista brasileño Casemiro abrió el marcador al filo de la media hora de partido (min. 25), mientras que Isco Alarcón puso el 2-0 poco después del comienzo de la segunda parte (54). El belga Romelu Lukaku acortó distancias tras un mal despeje de Keylor Navas (63) en una segunda parte en la que los Red Devils supieron recomponerse.



"Hemos encontrado la forma de ponerlos en dificultades en la segunda parte. Les hemos hecho sentirse incómodos. Estoy muy contento con nuestra reacción", insistió el luso.



Manchester, de hecho, estuvo a punto de conseguir el empate cuando Marcus Rashford se quedó solo ante Navas en el minuto 80, pero el arquero costarricense consiguió sacar el disparo con una meritoria estirada.



"Hemos dado batalla hasta el último segundo y eso es genial", abundó Mourinho, que entregó su medalla de subcampeón a un niño seguidor del United.



"A veces cuando gano no guardo las medallas, imagina cuando pierdo", bromeó el técnico en rueda de prensa.



"Para mí esa medalla iría a algún rincón de mi casa mientras que para ese niño es la luna. Seguro que la conserva. Era un pequeño con la camiseta del United. No sé quién era. Estoy se guro de que nunca lo va a olvidar", concluyó.



