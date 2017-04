‘Fallamos en la ejecución, hay que mejorar el panorama’: Luis Zubeldía

El entrenador del Deportivo Independiente Medellín se pronunció tras la derrota de su equipo en condición de visitante en Ecuador, el equipo no levanta cabeza en el torneo internacional y aún no suma tras dos fechas en la fase de grupos.



A esta derrota se le suma la derrota como local ante River Plate, el entrenador Luis Zubeldía comentó, "Fallamos en la ejecución, hay que mejorar el panorama para poder dañar más”.

El entrenador argentino contrastó la actualidad de los dos equipos, "Sacarle la pelota a Emelec acá, no es fácil… Estamos con un equipo (Emelec) que ya vine jugando finales del campeonato de manera consecutiva pero nosotros no tanto".



El técnico del equipo colombiano confía en que en las fechas restantes pueda conseguir el boleto para octavos de final de la Libertadores, "Saber que esto no está cerrado, aún falta mucho".



DIM no levanta cabeza en esta Libertadores, Luis Zubeldía no logra concretar el rendimiento que tiene en la liga, la próxima fecha por el grupo tres, enfrentará, en Medellín, en condición de local, a Melgar de Perú, que tuvo una buena participación ante River Plate en Argentina.



