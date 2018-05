‘El Madrid tiene algo especial; no importa como juega, gana’: Messi

Lionel Messi no tuvo censura para hablar de muchos temas en una entrevista para el canal argentino TyC Sports. El jugador del Barcelona, en medio de su museo (donde reposa una camiseta de Falcao García del Atlético de Madrid), respondió a muchas preguntas y dejó respuestas picantes.

Neymar al Real Madrid: "Sería terrible, por todo lo que significa Ney para el Barcelona. Aquí ganó títulos importantes. Ganó Champions, Ligas y sería un golpe duro para todos".



Brasil: "Llega muy bien, tuvo la mala suerte de la lesión de Neymar. Por su físico va a llegar rápido, vuela. Como grupo funciona muy bien y tiene grandes individualidades. A la contra te liquida con jugadores rapidísimos como Ney, Coutinho, Gabriel Jesus o Paulinho. Sabe muy bien lo que hace, tienen todo muy mecanizado. Es una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial".



Real Madrid: “Tiene jugadores posición por posición de los mejores del mundo, como nosotros, pero el Madrid tiene algo especial, juega mal y gana, tiene una noche mala, pero gana. A nosotros nos cuesta un poco más, tenemos que ser muy superiores al nuestro rival”.



Iniesta: “No le había pedido la camiseta antes porque pensé que íbamos a jugar mucho más tiempo juntos, como compañeros, pero cuando supimos que se iba la final de la Copa del Rey se la pedí”.



Suárez: “Nuestra amistad fuera de la cancha, incidió mucho adentro. Prácticamente vivimos todos los días juntos, nos conocemos de memoria y eso se puede reflejar en el campo. Suárez no solo tiene gol, te contagia de su ímpetu, presiona por mí, por todos y eso obliga a ser mejor”.



Evolución de su carrera: “No me gusta verme en 7, 8 años atrás. Los siento en mi propio juego, sé que mejoré en muchos aspectos. Por ahora me siento rápido, pero ya con los años tengo que exigirme más”.



Salir del Barcelona: “Estoy en el mejor equipo del mundo, la mejor ciudad del mundo, mis hijos están adaptados, lo tengo todo: yo tengo mi reto año a año, que estamos obligados a ganarlo todo y no necesito irme a otro equipo. Y a la hora de tomar la decisión, es muy difícil salir del Barcelona”.



Agüero: “Jugar con él no se ha dado, pero no me voy a ir del City, si jugamos él tiene que venir”.



Guardiola: “Te hace crecer como jugador, te hace ver cosas que uno generalmente no ve dentro de una cancha. El Kun le ha aprendido mucho y se nota”.



