'Falcao, de lejos, es nuestro mejor goleador': Leonardo Jardim

28 de enero 2018 , 11:46 a.m.

28 de enero 2018 , 11:46 a.m.

El delantero colombiano Radamel Falcao García fue convocado por su entrenador para el encuentro de este domingo contra el Marsella, "Falcao tiene presión, como Cavani o Cristiano. Después de dos partidos sin gol, se nota": el entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, sabe que su capitán atraviesa un momento delicado, pero cuenta con él para tratar de ganar el domingo el importante partido ante el Marsella.



El colombiano Radamel Falcao lleva dos partidos sin puntería, ambos en el estadio Louis II, contra el Metz en la liga y ante el Lyon en la Copa de Francia.

Aunque empató en el último segundo contra el Niza (2-2) el pasado 16 de enero, en su regreso a la competición tras una lesión en un gemelo, ya esa noche había estado casi transparente. Ante la posibilidad de que lluevan críticas, Jardim desplegó el paraguas para proteger a Falcao.

Necesita tiempo para recuperar el nivel, pero de él siempre se espera un gran nivel y goles FACEBOOK

TWITTER

"Es de lejos nuestro mejor goleador (16 tantos en la Ligue 1), todo el mundo conoce su calidad", afirmó el entrenador portugués. "Estuvo parado un mes. Necesita tiempo para recuperar el nivel, pero de él siempre se espera un gran nivel y goles. Espero que en el futuro próximo pueda marcar", dijo.



En París, cada gesto de Cavani es escrutado. En Mónaco, el colombiano parece más tranquilo, aunque como dice Jardim "hay que probarlo todas las semanas, eso es el alto nivel".

"Nuestro mejor jugador"

Cuando un atacante no marca en dos partidos se comienza a hablar de un mal momento FACEBOOK

TWITTER

"Cuando un atacante no marca en dos partidos se comienza a hablar de un mal momento", subraya por su parte Fabinho. "Pero él ayuda al equipo y siempre es importante. Sabemos que en el próximo partido puede marcar uno, dos o tres goles", asegura.



Jardim tiene a menudo problemas para decidir quién secunda a Falcao. Adama Diakhaby, muy generoso y al servicio del colombiano, está lesionado. El argentino Guido Carrillo, por su parte, acaba de dejar el Mónaco rumbo al Southampton.



"En relación a la pasada temporada, hemos cambiado un poco de táctica. Hemos perdido a jugadores como (Valère) Germain o (Kylian) Mbappé, con el que se complementaba muy bien", recuerda Fabinho. "Falcao necesita centros y que le lleguen balones. Intentamos ayudar a nuestro mejor jugador para que esté en forma", insiste el brasileño.



El domingo en el estadio Velodrome de Marsella el desafío no será fácil, pero los ayudantes en ataque de Falcao, con Thomas Lemar al frente, intentarán que no hay un tercer partido seguido sin que su 'Tigre' aseste zarpazos en forma de gol.





AFP