‘El 3-0 para Roma es posible, pero también difícil’: Klopp

El técnico del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, cuyo equipo defenderá este miércoles contra el Roma el 5-2 que logró en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, dijo este martes que un 3-0 a favor del conjunto italiano es "un resultado posible, pero también difícil".

Klopp elogió a su plantilla por haber llevado al Liverpool hasta las semifinales de la Copa de Europa y aseguró que su equipo llega a Roma para luchar por sus sueños, en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Estadio Olímpico.



"Estamos felices por estar aquí, es fantástico. Los chicos nos llevaron hasta aquí con sus actitudes y sus prestaciones. Nos merecemos estar aquí. Estamos aquí para luchar por nuestros sueños", afirmó Klopp.



"Después de que finalizara el partido de ida, algunos estaban decepcionados, como si hubiéramos perdido. Roma debe ganar 3-0. El 3-0 es un resultado posible, pero también difícil de alcanzar", prosiguió.



El técnico alemán espera que su equipo encare el choque con determinación y coraje, para derrotar a un Roma que, opinó, saltará al campo con la máxima convicción en sus opciones de dar la vuelta al resultado.



"Habrá que estar listos mentalmente para este partido. Roma lo será, tendrá un ritmo muy alto, pero nosotros también estaremos allí con determinación. Para Roma debe ser difícil meternos tres goles", señaló.



Klopp explicó que tiene claros los peligros que conlleva visitar el Olímpico, donde el Roma todavía no ha concedido ni un gol a sus rivales europeos, y explicó que la remontada sufrida por el Barcelona en los cuartos de final es una advertencia más.



El conjunto español desperdició un 4-1 a favor obtenido en la ida de los cuartos de final al caer 3-0 en el Olímpico con goles del bosnio Edin Dzeko, Daniele De Rossi y del griego Kostas Manolas.



"No estoy aquí para decir nada del Barcelona, que además ganó la Liga hace pocos días. En ese partido el Roma estuvo más listo, el Barcelona quizás pensó que ya estaba todo decidido. Yo no necesitaba esa advertencia, pero eso también me la dio", aseveró.



Uno de los grandes protagonistas de esta eliminatoria es el egipcio Mohamed Salah, exjugador del Roma y autor de un doblete para el Liverpool en el partido de ida.



"Salah ha madurado, adquirió confianza. No le he enseñado yo a marcar tantos goles, aprendió en varias experiencias. Tiene el apoyo de sus compañeros, que son fantásticos y que aman ayudarle a que meta más goles", dijo sobre su delantero, máximo artillero de la Premier League con 31 dianas.



En su intervención, Klopp informó de que las bajas para el duelo de este miércoles son los ingleses Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Gómez y Adam Lallana, aunque este último, explicó, podría estar disponible para los últimos dos partidos de la Premier League.



También lamentó las peleas registradas en los prolegómenos del partido de ida contra el Roma, en el que un aficionado irlandés de 53 años, Sean Cox, fue gravemente herido por dos hinchas italianos.



"Debemos apoyar a la familia de Sean Cox y espero que todos hayan entendido que mañana (miércoles), en esta magnífica ciudad (Roma), todos deben disfrutar del día y de un fantástico partido de fútbol. Espero que esto sea posible", dijo.



