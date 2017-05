‘No podemos conformarnos, no hemos ganado nada': Keylor Navas

El costarricense Keylor Navas aseguró tras la victoria ante el Sevilla (4-1) que el ambiente que reina en el Real Madrid es de tranquilidad porque saben que hasta el momento no han ganado nada y tienen que seguir igual los partidos que faltan. "Somos un equipo que está tranquilo, que sabe que todavía falta".



Además agregó, "Vamos por el buen camino, eso sí lo tenemos presente, pero no podemos conformarnos. Hasta el momento no hemos ganado nada y tenemos que seguir con este paso", señaló en beIN Sports.

Keylor Navas, que completó otra magnífica actuación con la que colaboró en determinados momentos para impedir que el Sevilla planteara más problemas, señaló que para el lo importante es "intentar ayudar en todo lo que se pueda" y conseguir los tres puntos.

Estoy muy tranquilo, siempre trato de disfrutar de esto. Me siento privilegiado de estar aquí e intento ser lo más profesional posible dentro y fuera la cancha FACEBOOK

TWITTER

"Estoy muy tranquilo, siempre trato de disfrutar de esto. Me siento privilegiado de estar aquí e intento ser lo más profesional posible dentro y fuera la cancha. Salgo a darlo todo por mi equipo. Soy consciente de dónde estoy, lo que tengo que hacer y es lo que me motiva a seguir cada día", comentó sobre su situación de presente y futuro.

En cuanto al colombiano James Rodríguez consideró que su salida del campo no tuvo, en su opinión, aroma a despedida: "Creo que tiene contrato, está trabajando como un profesional como hace siempre. Lo queremos mucho. Como compañero es una gran persona y un gran futbolista. No lo vi como despedida. Lo veo motivado, con muchas ganas de jugar. Así es como nos gusta tener a los compañeros".



EFE