‘Tuvimos un extra de mala suerte’: Klopp

Jurgen Klopp estaba serio, vivió el partido con intensidad, pero luego del 3-1, del triunfo del Real Madrid y de haber perdido la opción de ganar la Liga de Campeones, no sacó excusas, aunque dijo que la lesión de Salah, quien salió en el primer tiempo, fue definitiva.

“Es una lesión seria y el shock que produjo en los jugadores fue importante. Ellos (Real Madrid) intentaron utilizaron ese momento positivo para ellos, nosotros quisimos jugar al fútbol, hay momentos decisivos y fue extraño, así fue, ganó el Real Madrid y aquí estamos”, dijo Klopp.



Aunque no especificó nada sobre la salud de Salah, sí es preocupante el término de “lesión seria”, que utilizó el DT.



El técnico alemán al servicio del club inglés, advirtió que Gareth Bale fue clave en la victoria y que la suerte no los acompañó.

“Bale fue decisivo, particularmente con ese golazo de chilena. Ellos tuvieron un disparo en el travesaño, nosotros le pegamos al poste y la diferencia es que necesitas un poco de suerte en el fútbol, tuvimos un extra de mala suerte”, señaló.



Y agregó: “Así es la vida, hay que seguir adelante. Ya todo acabó, el resultado no va a cambiar a pesar de lo que yo diga”.



Por su parte, Jordan Henderson, capitán del Liverpool, admitió tras perder la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (3-1 este sábado en Kiev) que la derrota "va a hacer mucho daño durante un tiempo" por la manera cómo se produjo.

El triunfo del Real Madrid se basó en dos errores garrafales del portero alemán Loris Karius: el primero llegó tras un intento de pase del arquero que Karim Benzema interceptó y en el tercero no blocó un balón tras un disparo lejano de Gareth Bale.

"Estamos decepcionados. Nos metimos en el partido con el gol (del empate del senegalés Sadio Mané), pero hubo errores", declaró al canal BT Sport.



"Es frustrante. Dominamos durante los primeros 25 minutos. No deberíamos haber encajado algunos goles esta noche. No sé qué pasó en el primero y en el segundo él (Karius) no pudo hacer nada (en una chilena espectacular de Bale). En el tercero siempre es difícil, el balón se mueve mucho", explicó.



"Pero hemos perdido en equipo. Vamos a utilizarlo para avanzar, tenemos un super equipo y un super entrenador. La Copa del Mundo llega y vamos a pasar rápido a otra cosa... pero nos va a hacer daño durante un tiempo", precisó. Por último, el capitán admitió que "el Real Madrid merecía ganar, son un equipo formidable".









DEPORTES Y AFP