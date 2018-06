‘Invito a jugadores colombianos a ayudar a gente necesitada’: Mata

Juan Mata salió campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010; dos años después, con esa selección se impuso en la Eurocopa, dos títulos que han marcado al hoy jugador del Manchester United y no han sido impedimento para que piense en los demás, en ayudarle a la población infantil más necesitada.



Mata se ha vinculado con Common Goal (CG), una organización que tiene como objetivo unir esfuerzos de la industria con el fútbol, con el objetivo de general desarrollo social.

El volante vino a Colombia a promocionar Common Goal, la cual busca que cualquier persona done el uno por ciento de su salario para auspiciar el proceso social.



“Es un movimiento que comenzamos hace 10 meses. Trata de acercar a la gente del fútbol y del deporte al desarrollo social. Fui el primero que comenzó a donar un porcentaje del salario anual a organizaciones que utilizan el fútbol para mejorar el nivel de los niños”, le dijo Mata a EL TIEMPO.



Figuras del fútbol mundial respaldan a Mata y están vinculadas con la iniciativa, entre ellos Kasper Schmeichel, arquero de Dinamarca; Mats Hummels, compañero de James Rodríguez en el Bayern Múnich, y Giorgio Chiellini, defensa de Juventus. Las damas también se han unido a esta iniciativa, y en este grupo están Alex Morgan (Estados Unidos) y Nicole Regnier, la única colombiana.

“Es importante que Regnier esté en nuestro equipo, e invito a más futbolistas colombianos a vincularse, a que piensen en la gente que lo necesita. Ese uno por ciento es simbólico: no significa mucho para cada persona, pero sí les servirá a niños que lo necesitan. Además, es una buena sensación hacer parte del grupo”, declaró Mata, quien jugó en el Valencia y Chelsea.



Y agregó: “En Colombia visitamos Cazucá, en Bogotá jugamos un partidito de fútbol, pasamos un buen tiempo con los niños. Es que la idea es sembrar paz y reconciliación”, señaló el jugador español de 30 años.



Juan Mata fue compañero de Falcao García en el Manchester United, se hicieron buenos amigos y lo recordó a su paso por Colombia, siempre llevando el objetivo de su visita.



“Cuando vimos que la idea cogió fuerza con la vinculación de jugadores de fútbol se tomó la decisión de que la persona que quiera ser parte de esta labor será bienvenida, porque lo que queremos es crear el equipo más grande del mundo”, aseguró.



Claro, y no se podía desaprovechar su presencia en el país para hablar del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Mata advirtió que aunque el primer partido de Colombia no fue bueno, que se perdió con Japón 1-2, pues nada está dicho.



“El primer juego no fue bueno, y, por la experiencia que tengo, les digo que no pasa nada. Hay que pensar en el siguiente partido, y seguro que los jugadores hacen eso. Colombia es un equipo con talento, lo ha demostrado, y tiene que seguir adelante”, dijo.



Juan Mata es otro de los que se han sorprendido con lo que ha pasado en Rusia, porque varios de los seleccionados con poca trayectoria les han sacado resultados a los de mayor tradición.



“Con derrotas y empates de selecciones importantes, pues el torneo ha tenido relevancia. España gana apurada, pero lo importante es ganar”, declaró.



En la final de la Eurocopa 2012, Mata anotó un gol en el 4-0 de España sobre Italia, y sabe lo que es marcar en la portería contraria, por eso elogió a Cristiano Ronaldo.



“El mundo debe reconocerle su trayectoria, su superación y sus dotes de goleador, pues anota siempre en cada temporada”, agregó. Mata dejó un mensaje positivo y una invitación a que los colombianos se unan a la causa.







