'Habrá variantes, pero con posibilidades de hacer un buen partido'

José Pékerman se refirió este lunes a sus expectativas para el juego del martes contra Australia, preparatorio para el Mundial. Reveló que el equipo tendrá cambios, respecto al juego contra Francia, y analizó las capacidades del rival.

Alineación titular: "Vamos a tener varios aspectos en cuenta. Hay que buscar ese equilibrio que nos dé la sensación de conformar un buen equipo. La vez pasada los que entraron hicieron una buena tarea. Habrá variantes, pero manteniendo una formación que nos dé posibilidades de hacer un buen partido".



Australia: "Es un equipo que tiene sus atributos. Es un equipo mundialista. Tiene un estilo. Tiene jugadores de buen corte físico, de una estructura para jugar con mucha táctica, es un equipo bien elaborado. Buscan contragolpear, tratando de presionar mucho, con buen juego aéreo, hacen daño, lastiman, y son rápidos, eso nos tiene que inquietar y hay que estar atentos. Vamos a buscar el juego que más nos favorezca, pero hay que controlar al rival".



Movimientos: "Siempre se desea estar con la concentración total del futbolista. Uno ve a los que han producido cambios que necesitan de tiempo. Tenemos jugadores que son versátiles y otros que agregan cosas importantes, caso Uribe, que puede cambiar oposiciones, al igual que Lerma, Mojica, más allá de que no ha jugado, se ve que puede participar, al igual que Muriel, siempre alternando, se ve que tiene variantes para jugar como lo hizo el otro día".



Cantillo: "Es un primera presentación, en los entrenamientos se le ve algo. Tiene criterio para manejar el balón, tiene ubicación, se le ve suelto, no necesita mucho para adaptarse. Es un volante mixto que equilibra, da orden y tiene calidad para pasar el balón. Va a encajar perfecto en el equipo. Tiene tiempo para mostrar sus condiciones, para el fútbol colombiano es un jugador interesante".



Miguel Borja: "Siempre ha sido un jugador que tiene características propias del centro delantero, punzante, veloz, fuerte, que remata bien, sorprende a veces desde distintas posiciones, y le gusta el gol, que espera el error. Juega en el ancho del área, espera situaciones para marcar y va mucho sobre los centrales, no es que se tire atrás para asociarse, espera para la última jugada. Si el equipo lo necesita siempre va a tener la misma característica. Siempre da todo en la cancha".

Juan Guillermo Cuadrado: "No es difícil observar que ese grupo lo vamos a tener que decidir en la última etapa, son habituales. Ha sido variable porque hubo situaciones de cambios, porque los jugadores no siempre estuvieron dispuestos por lesiones, otros faltando un día para la Copa América se lesionaron y así muchos casos. No vamos a dejar de tener en cuenta a jugadores que tuvimos continuamente. Si no han venido, será difícil, porque estamos cerca del mundial.



El equipo: "Repetir aspectos para que podemos crecer, aprovechar situaciones que hemos vivido y que nos dejan experiencia. Hay que buscar alguna fórmula que pueda ser distinta, porque no todos los rivales juegan igual y hay que tener flexibilidad. Los jugadores deben acostumbrarse a que en un mismo partido se pueden presentar diferentes circunstancias y por eso hay que tener variantes".



Ataque de Colombia: "Es una de las situaciones más determinantes, porque si hay expectativas de gol se está más cerca de ganar. Cobramos forma en el partido pasado, cuando se recuperó el balón, siempre estuvo presente hacer gol. En 5 minutos Muriel tuvo opciones de empatar, se demoró, pero llegó el empate y pudimos aumentar. Una vez se logró la continuidad, el potencial de ataque se utilizó, porque en el primer tiempo no tuvimos es el potencial adelante, y es lo ideal.



La defensa: "Las experiencias son positivas, nos enseñan siempre algo. No es fácil resolver si hay que tener una combinaciones de experiencia y juventud, los muchachos deben aprovechar los momentos, pero sabiendo que hay tareas para el equipo que son primordiales. Uribe, siendo un jugador experimentado, con buenas participaciones, pero en la Selección es otra competencia, otra historia y tuvo la madurez de resolver situaciones y es importante si el jugador tiene esas capacidades".



Objetivo: "El objetivo es la preparación del equipo para el mundial, ajustar, observar, conformar las ideas que el equipo necesita y si los jugadores pueden solucionar situaciones, más allá de su condición individual, pesa mucho para el desarrollo del equipo".



A mejorar: "Ya hemos hablado de estos temas, vemos videos, se explican situaciones. Hay que tener en cuenta las coordinaciones, el conocimiento de los compañeros. Hay parejas formadas desde hace mucho tiempo que lo resuelven rápido. Cuando jugaban Cuadrado y Arias, pues se miran y hacen el cambio de marca rápido, pero cuando llega Mateus y debe adaptarse no es un problema de condiciones, es falta de comunicación, eso lo entendemos y las comenzamos a corregir, pero ese tipo de cosas pueden mejorarse y a partir de ahí en otros sectores. No es fácil tener mano a mano con Mbappé sin colaboración, es un segundo en el que se puede quedar desequilibrado.



