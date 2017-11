‘Lo mejor será ganarle a Australia por varios goles’: Pinto

El seleccionador hondureño, el colombiano Jorge Luis Pinto, afirmó que el viernes contra Australia lo ideal sería que su equipo ganara con holgura y lograra sacar el arco en cero en el choque de ida de la repesca del Mundial de Rusia 2018.

Australia "es un equipo que necesitamos atacar", dijo Pinto, quien agregó que lo mejor sería "ganar por varios goles de diferencia", pero "sin que le anoten", para ir a Sydney en busca de un marcador que le permita asegurar la clasificación a Rusia.



El seleccionador señaló en la víspera a Efe que ha "leído y analizado" a Australia, para "conocer un poquito detalladamente a cada uno de sus jugadores". Pinto sabe que el rival es bueno en el juego aéreo, que tiene "un equipo rápido, dinámico, que sabe atacar por los costados", pero que se le puede vencer si se le sabe "controlar".



Honduras continuó este miércoles el entrenamiento con toda su plantilla, sabiendo que con la estatura de los jugadores del rival no se puede dar ventaja porque "de donde menos se espera salta", no "la liebre", sino el canguro.



Uno de los delanteros más habilidosos de Australia, principalmente en el juego aéreo, es su capitán, Tim Cahill, aunque no es seguro que esté en el partido porque está en proceso de recuperación de una lesión de tobillo.



El delantero más espigado que tiene Honduras, Eddie Hernández, tampoco jugará el viernes por una reciente fractura de pómulo derecho sufrida en octubre, de la que se recupera, aunque está entrenando.



A falta de "canguros", Honduras tiene algunas escurridizas "liebres" como Alberth Elis, al que le apodan 'la Panterita', con quien no podrá contar el viernes por acumulación de amarillas, lo mismo que su capitán, el defensa Maynor Figueroa, el de las "mil batallas", quien sueña con sumar su tercer mundial consecutivo.



Los australianos llegaron a Honduras con muy escaso contacto con los periodistas y en un previo ambiente de miedo, creado por la prensa de su país, con publicaciones sobre la criminalidad en la nación centroamericana, donde han tenido una cordial bienvenida y se les ha puesto un riguroso sistema de seguridad.



Hace cuatro años San Pedro Sula fue señalada como la ciudad más violenta del mundo, pero esa criminalidad se ha venido reduciendo sustancialmente a nivel nacional, aunque todavía debe bajar más, según fuentes oficiales y organismos de derechos humanos.



La bulliciosa afición de San Pedro Sula, pese a sentirse defraudada en parte con su selección porque no se clasificó de manera directa al Mundial de Rusia, acudirá el viernes masivamente al Estadio Olímpico Metropolitano para el juego contra Australia.



Los más de 35.000 boletos para el partido del viernes estaban todos vendidos el martes, según la prensa local.



EFE