‘Colombia no está por debajo de ninguna selección’: Lerma

“Estoy muy contento, la verdad que ya lo sabía, pero no tiene precio. Es una recompensa del trabajo diario”, así empezó diciendo a FUTBOLRED Jefferson Lerma tras conocer que su nombre hacía parte de la lista de 26 jugadores que entregó José Pékerman para los amistosos contra Francia, el 23 de marzo en Saint-Dennis, y frente a Australia, el 27, en Inglaterra.

Con sus actuaciones en el Levante, club en el que es fijo en la medular, Lerma se ha ganado dichos llamados a la Tricolor y cada vez que es citado, él no defrauda cuando le dan la oportunidad.



El exAtlético Huila no quiere desaprovechar la nueva ‘chance’ que le dieron. Se apega al trabajo y el hacer sus deberes bien, porque afirma que aparecer en este listado no le garantiza tener su cupo al Mundial.



“Cuando haces las cosas bien, tienes por lo menos, sensaciones de que puedes estar. Tengo que seguir trabajando. Estar en esta lista no quiere decir nada, ni que esté entre los seleccionados de Rusia, tengo que seguir con un gran nivel y mantenerlo”, agregó.



El volante nacido en El Cerrito (Valle del Cauca) no pudo estar en la última convocatoria oficial frente a Paraguay y Perú por lesiones musculares. Tras superar dichos inconvenientes, Lerma trabajó duro, el doble. Su ardua labor con su club le dieron frutos para volver a ser tenido en cuenta por el DT argentino y estuvo en amistosos.



“Sí, gracias a Dios he superado varias lesiones musculares, espero que no me vuelvan a afectar, las oportunidades se aprovechan. En este momento me la vuelven a dar, tengo que dejar buenas sensaciones ya que estamos más cerca del Mundial y no hay tiempo”, agregó.



En el amistoso contra China en noviembre del 2017, Jefferson fue utilizado como lateral por derecha y mostró su polifuncionalidad como jugador. Una posición que no desconoce, pues en su época en Huila jugó partidos ahí y también en el Levante ha hecho lo propio. Una variante para Pékerman en ese lugar de la cancha.



No obstante, volvió a manifestar que “no es una lista definitiva” y que debe “seguir trabajando”, ya que “falta mucha ‘tela por cortar’”.



Por otro lado, Lerma, quien ha actuado 1.577 minutos en la actual campaña en la liga de España y con grandes presentaciones, tuvo palabras para los rivales a enfrentar: Francia y Australia.



“Francia es una potencia, futbolísticamente tiene muy buenos jugadores que saben jugar bien al fútbol, Colombia tiene que hacer un gran trabajo, saber hacer lo que se le da muy bien, aunque es verdad que la Selección no está por debajo de ninguno, ha ido creciendo día a día, es mejor”.



Y sobre los oceánicos dijo: “Australia, un poco menos, pero ha ido evolucionando mucho, hay que afrontarlo con mucha responsabilidad y respeto, los partidos nos ayudan para ir mejorando cosas y ver fallos”.



Por último, no ocultó que si fuera al Mundial de Rusia le gustaría actuar como “volante, que es mi posición habitual, sería lo mejor, pero si me toca jugar de lateral, lo haré con mucha responsabilidad y alegría”.



Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

rammar@eltiempo.com

En Twitter: @Nella_Ramos