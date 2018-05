‘Hemos hecho errores puntuales en la ida, como en el Bernabéu’: James

El centrocampista colombiano del Bayern de Múnich, James Rodríguez, consideró este martes tras ser eliminado en semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid que si los blancos pasaron es porque hicieron "cosas buenas", aunque este martes ambos equipos empataron 2-2.

"Hemos estado ahí, creo que hemos hecho un partido bueno, pero esta vez no se da, si el Madrid pasó es porque hizo cosas buenas", dijo James a la televisión Mega.

James no quiso cargar las tintas sobre el fallo de su portero en el segundo tanto blanco, insistiendo en que "no hay que echarle culpa a él, nos ha salvado mucho".



"Hemos hecho errores puntuales tanto en la ida como aquí también, pero el fútbol es algo que no puedes verlo, así que hay que estar tranquilos y pensar en la próxima final que tenemos que es la de Copa y poder estar bien para poder ganarla", añadió.

Autor del gol que igualaba el partido 2-2, aunque el Real Madrid se impuso en el global de la eliminatoria 4-3, James no quiso celebrar el tanto.



"Fue por los tres años que estuve aquí donde fui feliz", dijo James, que salió ovacionado por el Santiago Bernabéu. "Contento, eso quiere decir que hice cosas buenas aquí, y solamente gracias a todos ellos", concluyó.



AFP