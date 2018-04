‘Estoy trabajando bien y con talento todo es más fácil’: James

James Rodríguez recuperó la sonrisa. No solo está teniendo gran continuidad en Bayer Múnich, sino que su mejor fútbol ha vuelto y ya es uno de los referentes del equipo alemán. Está martes no se ahorró nada en sus declaraciones para confirmar lo feliz que está.

“Sí estoy feliz aquí en el Bayern Múnich, estoy jugando más. Eso es bueno para mí y estoy pensando en Bayern y eso es lo que yo quiero. En el futuro no sé lo que vaya a pasar y solo hay que pensar en el ahora y el presente mío es Bayern”, aseguró el volante colombiano en entrevista con Fox Sports consultado sobre la posibilidad de quedarse definitivamente en Alemania.



James aseguró que Jupp Heynckes le ha dado toda la confianza y él con mucho trabajo se ha ganado el puesto en un equipo que tiene muchas figuras, pero en el que no ha desentonado.



“Él (Heynckes) me dio confianza. Cuando uno juega más tiene ritmo y juego y estoy feliz por eso. Trabajo y cuando uno tiene talento es fácil todo, cuando intentas estar bien al lado de tanto jugador top siempre es bueno también. Entreno día tras día fuerte. Eso es un punto a favor mío”, añadió el volante colombiano.



Sobre el encuentro en el que Bayern Múnich le ganó este martes 1-2 a Sevilla dijo: “También hubo un poco de suerte, para ganar este tipo de partido es justo un poco de suerte. Hemos jugado bien, contra un rival fuerte y hay que verlo por lado bueno. Estamos bien, estamos pasando por una buena fase, pero hay que ver que otros clubes son buenos, siempre juegan la Champions y quieren ganarla. Vamos pasito a pasito”.



DEPORTES