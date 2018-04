'No celebraré si anoto': James, antes del duelo con Real Madrid

James Rodríguez está de vuelta en Madrid, donde estuvo durante tres temporadas y con el que ganó dos veces la Liga de Campeones. Ahora lo hará vestido de rojo, con la camiseta del Bayern Múnich.

"Es genial estar de vuelta en el Bernabéu después de un año desde mi último partido aquí. Siempre es agradable volver a un lugar al que llamas hogar. Es una mezcla de buenos sentimientos", dijo James en la conferencia de prensa oficial, previa al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.



¿Qué pasa si le marca un gol al Real Madrid? “No celebraré si anoto mañana (martes). Me trataron bien aquí, gané mucho, y es una cuestión de respeto para todos aquí y el hecho de que era feliz aquí”, declaró.



El colombiano dijo que no tiene nada en contra de Zinedine Zidane, el técnico que lo dirigió en su última etapa en el club, y que no lo tuvo mucho en cuenta. De hecho, en las dos finales de la Champions, en una estuvo en el banco y en la otra lo mandó a la tribuna.



“No tengo ningún resentimiento hacia Zidane. Solo quiero jugar semana tras semana. El Bayern puede llegar a la final. No hay nada en contra de Zidane o este club. Estoy agradecido con todos aquí. Solo quiero jugar bien para mi equipo”, señaló. "Cuando tuve la oportunidad de jugar aquí siempre hice mi mejor esfuerzo. No creo que sea culpa de nadie, ya no estoy en Madrid. Las cosas suceden por muchas razones" añadió.



James, que llegó al Bayern cedido por dos temporadas, no se ha planteado un posible regreso al club blanco. “Mi presente es el Bayern. Estoy bien, estoy feliz y solo estoy pensando en estar aquí. Entonces veremos qué sucede. Ahora mismo mi atención se centra en el Bayern".



