'Cuando llegué, James estaba un poco hundido': Heynckes

Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich, elogió este martes el fútbol del colombiano James Rodríguez. Reconoció que cuando él llegó al club lo encontró en mal momento, pero que hoy está lleno de confianza, justo para la llave semifinal contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

"Cuando llegué al Bayern, el 7 de octubre, James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma, no se sentía bien. Yo me encargué de él. Hablé mucho con él y fue ganando confianza. Ahora está más integrado al equipo, más abierto, más libre. Nuestros espectadores están fascinados cuando ven jugar a James", dijo el DT.



"Ha tenido una evolución genial, forma parte fija del Bayern y es un jugador con fantasía, con gran visión de juego. Para su integración fue clave que se abrió y transmite que se siente a gusto en Múnich. Eso es esencial. Está estudiando alemán. No es tan fácil para un hispanohablante el alemán. También me tiene a mí para hablar en español", agregó el entrenador del Múnich.

En cuanto a la llave contra el Madrid, dijo: "En una semifinal con dos equipos con una tradición enorme en la Champions. No hay favoritos. Es verdad que el Madrid ha ganado las dos últimas y tienen una ventaja. Pero nosotros estamos en muy buena forma. Hemos tenido éxito en la Bundesliga, llegamos a la final de Copa y la queremos coronar con la final de la Champions".

El DT también liberó de presión al árbitro holandés Björn Kuipers, que dirigirá la ida de semifinales en el Allianz Arena, al asegurar que lo conoce "muy bien" y está "muy tranquilo", convencido de que nada de la polémica surgida en el Real Madrid-Juventus condicionará.



"No me preocupa el árbitro, en toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien hacia los árbitros, he sido siempre objetivo con su juicio y mañana (miércoles) es una semifinal de Champions donde están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro. Lo conozco bastante bien y estoy muy tranquilo", dijo en rueda de prensa en el Allianz Arena.



El Real Madrid accedió a semifinales con un penalti a Lucas Vázquez en el minuto 93 en el Santiago Bernabéu ante el Juventus, que provocó debate en todo el mundo del fútbol. Heynckes no entró a valorar la jugada y transmitió un mensaje de plena confianza en el estamento arbitral.



"Lo vi en la tele y tengo mi propia opinión. En el fútbol de hoy uno como entrenador, como jugador o árbitro, es responsable de que se imparta una gran disciplina. Por supuesto que puede haber una decisión errónea de un árbitro pero nunca puedes empezar el partido con esos pensamientos", opinó.

DEPORTES Y EFE