'No hay amistosos cuando se juega a nivel de selecciones’: Gio Moreno

Las siete temporadas que lleva jugando consecutivamente en la Liga China le dan a Giovanni Moreno la facultad para poder hablar con propiedad del fútbol de ese país. Gío, quien fue titular el jueves pasado en la derrota frente a Corea del Sur (2-1), en el primer partido amistoso de la gira de Colombia por territorio asiático, se perfila para volver a ser inicialista mañana con la Tricolor, esta vez contra China, en Chongqing.

Moreno parte como primera opción en equipo titular ante la ausencia de James Rodríguez, quien fue liberado para reincorporarse a los entrenamientos del Bayern Múnich alemán.

La selección de China es un equipo al que le gusta jugar al pie, que tiene buenos jugadores

Gío analizó a la selección de China, un rival al que conoce muy bien. “La selección de China es un equipo al que le gusta jugar al pie, que tiene buenos jugadores; los he enfrentado a casi todos acá en los clubes, entonces no es un partido fácil. Además, el DT Lippi está comenzando un nuevo proceso, con el que le quiere dar un nuevo rumbo y mayores alcances al equipo”, subrayó el espigado volante.



El jugador del Shanghái Shenhua agregó: No hay partidos amistosos cuando se juega a nivel de selecciones. Es un compromiso que sirve de preparación, que ayuda para conseguir lo que está buscando el cuerpo técnico y su objetivo de encontrar el equipo que estará en el Mundial. Es deber de nosotros estar bien para lo que el técnico (Pékerman) siempre quiere”.





