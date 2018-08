'Extrañaba el terreno de juego': Frank Lampard, DT del Derby County

"Extrañaba mucho el terreno de juego": el emblemático antiguo volante del Chelsea Frank Lampard explicó su decisión de dejar su labor como comentarista en la televisión británica para convertirse en entrenador del Derby County, de la segunda división inglesa.

"El trabajo de comentarista es bastante tranquilo, aunque hay una presión porque uno quiere hacer su trabajo de la mejor manera", explicó Lampard, de 40 años, nombrado el 31 de mayo como técnico del Derby County, en la que es su primera experiencia en los banquillos.



"Pero cuando tú has sido jugador de alto nivel como yo durante mucho tiempo, extrañas eso. Echaba demasiado de menos el terreno de juego", afirmó Lampard, que puso fin a su carrera de jugador en 2017 con una última experiencia en el New York City.



"No podía conformarme con esa comodidad cuando se me presentó una oportunidad así para volver al terreno de juego", explicó el antiguo centrocampistas del Chelsea (484 partidos, 211 goles), con el que conquistó tres títulos de la Premier y una Liga de Campeones (2012).



Lampard debutará en competición el viernes, en la primera fecha de la Championship entre el Derby County y el Reading.





AFP