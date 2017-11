‘He mejorado en la marca, algo que me criticaban’: Fabra

08 de noviembre 2017 , 08:17 a.m.

Frank Fabra de a poco se fue ganando un puesto en el equipo titular de la Selección Colombia. Ha venido progresando en su nivel de juego y por eso es uno de los fijos por José Néstor Pékerman en el equipo nacional. Ahora, quiere aprovechar la gira asiática para seguir afirmándose en su puesto.

“Creo que la Selección Colombia viene muy bien. Estamos con la motivación en alto por la clasificación al Mundial de Rusia. Ahora debemos aprovechar estos partidos contra Corea del Sur y China”, afirmó.



Para Fabra, el respaldo que le han dado los jugadores con mayor edad ha sido fundamental en su rendimiento. “Hay jugadores con experiencia, que han jugado un mundial y me hablan para para así estar más confiado”.



Por otro lado, el lateral de Boca Juniors aseguró que su nivel de juego ha mejorado en cuanto ha ajustado errores en marca. “He mejorado en lo que se me criticaba mucho que era la marca. En el equipo lo he trabajado y eso lo traigo a la selección”.



Finalmente, Frank Fabra aseguró que llegó a la gira asiática con un cuadro gripal, pero ya está mejor.



