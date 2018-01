'Tengo la oportunidad de estar en el arco más grande del mundo'

Franco Armani, nueva incorporación de River Plate habló con la prensa tras su llegada a Argentina, este lunes en la noche. Esto respondió el arquero campeón de la Libertadores con Atlético Nacional.

Las primera impresiones de su llegada a la Argentina como jugador de River…

Principalmente muchas gracias por la bienvenida, contento de volver a Argentina y contento de llegar a una institución tan grande como River, me siento orgulloso y con la esperanza y la fe puesta en hacer un buen torneo y un gran año, lo primero es prepararnos muy bien.

La despedida en Nacional ¿Que opina de ella?

La verdad que no me esperaba esa despedida tan grande tan emocionante y el respeto y el cariño que me brindaron durante estos años más allá de los títulos que conseguimos me quedo con el cariño y la cordialidad esas cosas como extranjero lo hacen sentir como en casa.

¿Qué se siente ser el arquero de River Plate? Llega con pergaminos como para ser el titular…

Lo principal es respetar, en River hay dos arquero que vienen jugando y que hacen parte de la institución, ante eso debo tener mucho respeto, uno viene a trabajar, vengo a aportar al equipo, el puesto no se tiene garantizado. El esfuerzo y el trabajo día a día se verán cuando tenga la oportunidad de atajar y así tatar de demostrar para que vine a River.

Hace mucho tiempo el club había intentado hacerse con sus servicios…

Sé de la intención de River hace un año, pero bueno eso ya lo dejo a un lado; hablo del hoy, del presente, River me dio otra oportunidad para estar en este equipo y brindaré todo a la institución. Sé muy bien a donde llego, el club más grande de Argentina, es la responsabilidad que tengo. Marcelo me llamo cuando estuve en vacaciones me preguntó si me interesaba y obviamente el deseo y el sueño mío es poder estar acá en River Plate.

Se viene la Superliga Argentina, la Libertadores, la Supercopa contra Boca, enfrentarás a grandes jugadores como Tévez…

La responsabilidad es lo más importante, sé a dónde llego, una institución con muchos pergaminos y honores, lo primero es prepararme para esta seguidilla de partidos, el clásico y con el deseo y la emoción de conocer a mis compañeros y unirnos al grupo. La verdad que tenemos la oportunidad de esta en el arco más grande del mundo.







