'Mi deseo es que tengamos un Mundial excelente': Falcao en Bogotá

Falcao García está de vacaciones en Colombia y por estos días de fin de año está en Bogotá, donde este miércoles estuvo entrenando durante hora y media en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, por solicitud que le hizo el jugador al presidente de Colfútbol, Ramón Jesurún. Allí hizo el balance del año para él y habló de lo que viene para el 2018 con la Selección Colombia.

"Fue un 2017 bastante productivo, estoy muy contento por los objetivos logrados con la Selección, como con el Mónaco. Venía desde hace mucho tiempo trabajando para poder llegar a este nivel y poder disfrutar de las situaciones que viví en esta temporada magnifica", dijo Falcao en declaraciones al canal 'Win Sports'.



En cuanto a los elogios que le han hecho este año, como estar incluido entre los 100 mejores futbolistas para el diario británico 'The Guardian', Falcao comentó. "Es una motivación para seguir trabajando, es una recompensa al esfuerzo,

a todo el trabajo, a la perseverancia. Y agradecido con Dios porque ese trabajo se puede ver reflejado en los resultados. Muchas veces no es así. Esta temporada lo he conseguido y ahora resta prepararnos para el 2018 porque tenemos muchos desafíos tanto como con la selección, como con mi club", agregó el atacante del Mónaco.

Finalmente, se refirió a su deseo para 2018: "El deseo es el de todos los colombianos: que tengamos una Copa del Mundo excelente, creo que es lo más importante deportivamente hablando del próximo año y nos estamos preparando para eso".



